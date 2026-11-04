Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 miền Nam

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một trường Tiểu học Tân Sơn Nhì.

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “KHÔNG có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “KHÔNG có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda” vào năm 2050, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) và Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) – Bộ Công an trao tặng khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp Một trên toàn quốc năm học 2026 – 2027 kết hợp tổ chức đào tạo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh & phụ huynh.

Mục tiêu của chương trình là:

Hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lên tới 100;

Nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông

Chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp Một – lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy thì việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là vô cùng cần thiết.

Hoạt động thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một” được HVN phối hợp với các cơ quan chính phủ triển khai trên toàn quốc từ năm 2018.

Các em học sinh trường Tiểu học Tân Sơn Nhì hào hứng tham gia chương trình.

Tính đến nay tổng số mũ được trao lên đến gần 14 triệu mũ – con số ấn tượng và đầy thuyết phục minh chứng cho quyết tâm của HVN trong việc tích cực chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về ATGT. Bên cạnh đó, chuỗi chương trình đã tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp Một trên cả nước. Theo đó, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng dần qua các năm, đạt 89% vào năm 2026 (Số liệu được HVN triển khai đo đếm tại hơn 790 trường trên toàn quốc năm học 2025 – 2026), cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi tham gia giao thông của thế hệ tương lai.

Các em học sinh trang trí mũ bảo hiểm Honda.

Tiếp nối thành công của buổi Lễ phát động tại Hà Nội ngày 28/9/2026 và Đà Nẵng ngày 19/10/2026, sáng ngày 2/11/2026, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh và học sinh khu vực miền Nam đã được diễn ra thành công tại trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. Buổi Lễ có sự tham dự của đại diện Cục CSGT, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh và ông Shinsuke Horiuchi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh trường Tiểu học Tân Sơn Nhì rất vinh dự được đại diện cho các em học sinh lớp Một khu vực miền Nam đón nhận những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ Lãnh đạo Cục CSGT – Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, HVN và các đại biểu. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo ATGT thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro đã được triển khai cho hơn 1.200 học sinh và phụ huynh.

Trên hành trình hơn 30 năm phát triển, HVN luôn đồng hành cùng các cơ quan Chính phủ nâng cao ý thức và kỹ năng tham gia giao thông, đặc biệt cho thế hệ trẻ, trong đó chú trọng hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ sớm. Trong thời gian tới, HVN sẽ phối hợp với Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) tại Việt Nam & các thành viên dự án “Việt Nam 2000” để đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức về ATGT và thúc đẩy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em. Đặc biệt, chương trình sẽ mở rộng đối tượng, tập trung vào trẻ em dưới 6 tuổi với thông điệp: ‘Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi’.

Đây không chỉ là cam kết lâu dài của HVN trong lĩnh vực ATGT, mà còn là hành động cụ thể thể hiện vai trò đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “KHÔNG có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “KHÔNG có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda” vào năm 2050.