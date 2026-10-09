Honda Việt Nam ra mắt mô tô phân khối lớn trang bị côn điện tử

Theo thông báo của Honda Việt Nam ngày 6/10, 5 mẫu xe mới gồm CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R. Các mẫu xe dự kiến bán ra từ ngày 10/10 tại hệ thống cửa hàng mô tô phân khối lớn Honda DreamWing trên toàn quốc.

Cả 5 mẫu xe đều được trang bị ly hợp E-Clutch. Trong đó, NX500, CB500 Hornet và CBR500R lần đầu được Honda Việt Nam trang bị công nghệ này, mở rộng phạm vi ứng dụng từ nhóm xe 650 phân khối xuống nhóm 500 phân khối.

E-Clutch là hệ thống điều khiển côn bằng điện tử, cho phép người lái khởi hành, dừng xe và chuyển số mà không cần bóp tay côn. Người lái vẫn sử dụng cần số để lựa chọn cấp số như trên xe côn tay thông thường, đồng thời có thể chủ động bóp tay côn khi cần. Vì vậy, công nghệ này không biến chiếc xe thành mô tô sử dụng hộp số tự động hoàn toàn.

Hệ thống giúp giảm thao tác phối hợp giữa tay côn và chân số, đặc biệt trong những tình huống phải dừng và khởi hành liên tục. Tuy nhiên, E-Clutch không thay thế kỹ năng điều khiển xe, lựa chọn cấp số hay kiểm soát tốc độ của người lái.

Ngoài E-Clutch, ba mẫu NX500, CB500 Hornet và CBR500R được trang bị màn hình màu TFT 5 inch, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp. Theo Honda Việt Nam, cả 5 mẫu xe phiên bản 2026 đều đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Từ trái qua: CB500 Hornet, CBR500R và NX500. Ảnh: Honda

Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng của các mẫu xe dao động từ 199,99 triệu đồng đến 269,99 triệu đồng. Cụ thể, CB500 Hornet có giá 199,99 triệu đồng, CBR500R giá 209,99 triệu đồng, NX500 giá 213,29 triệu đồng, CB650R giá 261,99 triệu đồng và CBR650R giá 269,99 triệu đồng.

Việc đưa E-Clutch xuống ba mẫu mô tô 500 phân khối giúp Honda mở rộng lựa chọn xe trang bị công nghệ hỗ trợ điều khiển ở nhóm giá từ khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là những mẫu mô tô phân khối lớn có mức giá đáng kể, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu và khả năng chi trả cho dòng xe này.