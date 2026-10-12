Honda Việt Nam ra mắt City mới, giá cao nhất 569 triệu đồng

Kể từ khi ra mắt thị trường vào tháng 6/2013, Honda City đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe bán chạy trong phân khúc sedan cỡ B với gần 92.000 xe đã được giao đến tay khách hàng Việt Nam (số liệu tính đến tháng 9 năm 2026).

Phần đầu xe được tạo hình liền mạch hơn với những đường nét được tinh chỉnh ở khu vực lưới tản nhiệt và cản trước. Vị trí logo Honda cũng được điều chỉnh, tạo điểm nhấn khác biệt và nổi bật hơn, trong khi thiết kế cản sau được làm mới để tạo sự đồng nhất cho tổng thể.

Phiên bản L được nâng cấp từ đèn halogen lên LED, cả hai phiên bản đều có cụm đèn được thiết kế hiện đại hơn, kết hợp cơ chế chiếu sáng dạng thấu kính giúp tăng khả năng chiếu sáng.

Ở phiên bản RS, phong cách cá tính và thể thao được nhấn mạnh qua việc thay đổi màu sắc cụm đèn hậu và các chi tiết ngoại thất màu đen mới như tay nắm cửa ngoài, la-zăng. Bên cạnh đó, kích thước tổng thể được điều chỉnh theo hướng bề thế hơn, với chiều dài tăng thêm 5mm, góp phần tạo nên diện mạo mạnh mẽ và chắc chắn.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Honda City mới là màn hình giải trí cảm ứng 10-inch trên bản RS, hình ảnh hiển thị không chỉ rộng hơn mà chất lượng hình ảnh sắc nét hơn. Cổng kết nối USB Type-C được bổ sung trên cả hai phiên bản, đáp ứng nhu cầu sạc và kết nối các thiết bị điện tử ngày càng phổ biến. Phiên bản RS được trang bị thêm kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây và cả hai phiên bản tiếp tục được duy trì những tiện nghi nổi bật như: hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số thể thao và chức năng khởi động xe từ xa giúp làm mát khoang hành khách trước khi lên xe.

Theo Honda Việt Nam, hệ thống kết nối Honda CONNECT trên phiên bản RS giúp kết nối xe với ứng dụng Honda CONNECT One trên điện thoại thông minh, hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý xe thuận tiện hơn. Với ba nhóm tính năng chính gồm: An toàn và bảo mật, Điều khiển xe từ bất cứ đâu và Thuận tiện, Honda CONNECT mang đến trải nghiệm sử dụng hiện đại và tiện lợi.

Honda City mới được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ thống Honda SENSING trên tất cả phiên bản với 6 tính năng an toàn ưu việt.

Cả hai phiên bản Honda City duy trì khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất cực đại 119 Hp/6.600 rpm và mômen xoắn cực đại 145 Nm/ 4.300 rpm cùng hộp số tự động vô cấp (CVT).

City mới tiếp tục được trang bị phanh đĩa trên phiên bản RS và L. Bên cạnh đó, xe tiếp tục được trang bị những tính năng an toàn chủ động và bị động tiên tiến như hệ thống 6 túi khí (bản RS), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống phanh khẩn cấp (BA), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) và camera lùi.

Giá bán lẻ đề xuất của Honda City mới.