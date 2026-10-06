Honda Việt Nam nâng cấp đồng loạt 5 mẫu xe phân khối lớn

Thay đổi lớn nhất và cũng được người tiêu dùng đánh giá cao là toàn bộ các mẫu xe này đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch. Đây là công nghệ kết hợp giữa truyền động cơ khí truyền thống và điều khiển điện tử thông minh.

Với hộp số E-Clutch, người lái hoàn toàn có thể khởi động, dừng xe, chuyển số lên/xuống (upshift/downshift) mà không cần bóp tay côn. Sự tiện lợi này có được nhờ hệ thống máy tính cùng các cảm biến tự động can thiệp vào bộ ly hợp, tối ưu hóa điểm bắt côn và ngắt côn mượt mà trong thời gian tính bằng mili-giây.

Điểm thú vị là dù người dùng có thể không cần sử dụng đến nhưng tay côn truyền thống trên các mẫu xe mới vẫn được giữ lại. Trong trường hợp người dùng muốn tự tay ngắt côn theo thói quen hoặc sử dụng các kỹ thuật lái xe côn tay nâng cao, người lái chỉ cần bóp tay côn là hệ thống E-Clutch sẽ trả lại quyền điều khiển.

Toàn bộ các mẫu xe này đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch. Ảnh: HVN

E-Clutch vốn chủ yếu trang bị trên các dòng mô tô thể thao có động cơ trên 650cc để phục vụ các biker chuyên nghiệp. Việc đưa E-Clutch xuống các dòng xe tầm trung CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R có thể xem là một chiến lược mới của hãng xe Nhật Bản.

Bên cạnh việc trang bị ly hợp điện tử E-Clutch, bản nâng cấp của toàn bộ 5 mẫu xe nêu trên đều đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Hai mẫu xe sử dụng động cơ 650cc là CB650R và CBR650R cũng lần đầu tiên được tích hợp hệ thống kết nối thông minh Honda RoadSync với smartphone (Android/iOS), qua đó cho phép dẫn đường từng chặng, nhận cuộc gọi và quản lý âm nhạc trực tiếp qua cụm công tắc lái.

Các mẫu xe nâng cấp mới đồng thời được trang bị tiêu chuẩn các hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), cảnh báo phanh khẩn cấp ESS tự động chớp đèn hậu khi phanh gấp…

Với việc mở rộng mới, đặc biệt là E-Clutch, trên các dòng xe tầm trung 500cc và 650cc giúp Honda hướng tới gia tăng khả năng tiếp cận, giảm bớt rào cản cho người mới làm quen xe phân khối lớn, duy trì cảm giác làm chủ và sự phấn khích đặc trưng dành cho những người chơi xe giàu kinh nghiệm.

Toàn bộ các mẫu xe CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R nâng cấp mới 2026 sẽ chính thức bán ra thị trường kể từ ngày 10/10 tại hệ thống cửa hàng xe phân khối lớn Honda DreamWing. Bảng giá bán lẻ đề xuất bên dưới đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Hình ảnh các mẫu xe CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R nâng cấp 2026:

Mẫu xe Honda CB650R 2026.

Mẫu xe Honda CBR500R 2026.

Mẫu xe Honda CBR650R 2026.

Mẫu xe Honda Hornet 500 2026.

Mẫu xe Honda NX500 2026.