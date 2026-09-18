Honda Việt Nam giới thiệu Sh mode 2027, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4

Ngày 18/9, Honda Việt Nam giới thiệu mẫu xe tay ga Honda SH mode 2027, với một số thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ thống xử lý khí thải. Mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ eSP và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4.

Theo Honda Việt Nam, việc giới thiệu SH mode 2027 nằm trong định hướng phát triển song song hệ sinh thái xe điện và cải tiến công nghệ động cơ trên các dòng xe máy sử dụng động cơ đốt trong. Mẫu SH mode mới kế thừa thiết kế hướng đến sự cân đối, tiện dụng và thoải mái cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Điểm đáng chú ý là hệ thống xử lý khí thải được nâng cấp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4.

Thiết kế mới, bổ sung màn hình TFT 4,2 inch

SH mode 2027 tiếp tục duy trì những đường nét đặc trưng của dòng SH, với thiết kế hình chữ S và phần đầu xe được làm mới. Hệ thống đèn trước sử dụng công nghệ LED, với các điểm sáng được thiết kế dạng dải, kết hợp chi tiết mạ chrome nối từ cụm đèn đến thân xe.

Honda cũng bổ sung các phối màu mới cho từng phiên bản. Phiên bản Thể thao có màu Trắng Đen; phiên bản Đặc biệt sử dụng màu Xanh Đen kết hợp logo SH mode màu vàng kim; trong khi phiên bản Tiêu chuẩn có màu Trắng Đen.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên SH mode 2027 là cụm đồng hồ TFT mới kích thước 4,2 inch. Màn hình có khả năng hiển thị màu và độ phân giải cao hơn, đồng thời giúp khu vực điều khiển có thiết kế hiện đại hơn.

Cải tiến hệ thống xử lý khí thải

SH mode 2027 tiếp tục sử dụng nền tảng động cơ eSP, đồng thời được Honda cải tiến hệ thống phun xăng điện tử và hệ thống xử lý khí thải trên ống xả. Theo HVN, hệ thống phun xăng điện tử được điều chỉnh nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, trong khi hệ thống xử lý khí thải được nâng cấp để kiểm soát hiệu quả hơn các chất phát thải như CO, HC và NOx.

Nhờ những thay đổi này, Honda cho biết lượng khí thải của SH mode 2027 có thể giảm khoảng 40% so với phiên bản trước, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Bên cạnh động cơ và hệ thống xử lý khí thải, mẫu xe mới tiếp tục sử dụng khung dập hàn eSAF do Honda phát triển. Kết cấu này có trọng lượng nhẹ và độ bền cao, được hãng cho biết giúp cải thiện độ ổn định và cảm giác vận hành.

Bổ sung cảnh báo quên tắt khóa, nâng cấp cổng sạc USB Type-C

Về tiện ích, SH mode 2027 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước, hỗ trợ duy trì sự ổn định khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn ướt.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key được bổ sung chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện. Đây là trang bị lần đầu được Honda đưa lên SH mode.

Hộc chứa đồ phía trước được tích hợp cổng sạc USB Type-C, thay cho chuẩn sạc trước đây. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18,5 lít, đáp ứng nhu cầu mang theo các vật dụng cá nhân trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Giá bán cho Honda SH mode 2027 (áp dụng 8% VAT) dao động từ 59,684 triệu đồng (bản Tiêu chuẩn) đến 66,361 triệu đồng (bản Thể thao ABS mới). Các phiên bản xe áp dụng 10% VAT có giá từ 60,7 triệu đồng (bản Tiêu chuẩn) đến 67,59 triệu đồng (bản Thể thao).