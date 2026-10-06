Honda Việt Nam đồng loạt ra mắt 5 mẫu mô tô phân khối lớn 2026

Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản mới 5 mẫu xe CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet, CBR500R, giá từ 199,99 triệu đồng

Đây là lần đầu Honda đưa hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch lên đồng loạt 5 mẫu xe tại Việt Nam, trong dải dung tích 500-650 cc.

Động thái này diễn ra sau khoảng hai năm kể từ lần Honda giới thiệu các mẫu mô tô phân khối lớn mới tại Việt Nam vào năm 2024, cho thấy hãng tiếp tục mở rộng danh mục xe phục vụ nhóm khách hàng yêu thích dòng xe FUN bike.

Honda E-Clutch là điểm nhấn công nghệ trên thế hệ sản phẩm mới, giúp đơn giản hóa thao tác điều khiển ly hợp trong quá trình vận hành, đồng thời vẫn duy trì cảm giác chủ động và khả năng kiểm soát của người lái.

Việc mở rộng công nghệ này xuống các mẫu xe 500 cc được kỳ vọng giúp giảm bớt rào cản đối với khách hàng mới làm quen với mô tô phân khối lớn.

Cùng với E-Clutch, cả 5 mẫu xe mới đều đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4, phù hợp định hướng phát triển các sản phẩm có mức phát thải thấp hơn và xu hướng di chuyển bền vững.

Nổi bật trong dải sản phẩm mô tô phân khối lớn 2026 là Honda CBR650R có giá bán cao nhất 269,990 triệu đồng

Ở nhóm 650 cc, CBR650R tiếp tục theo đuổi phong cách sportbike với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu CBR1000RR-R Fireblade. Xe nổi bật với dàn áo sắc nét, cụm đèn pha LED đôi và bộ tem ba màu đặc trưng của Honda. Mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh, kết hợp hệ thống Honda E-Clutch.

Honda CB650R có các màu đen, đỏ đen và xanh đen có giá bán lẻ đề xuất 261,990 triệu đồng

Trong khi đó, CB650R mang phong cách Neo Sports Café, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích thiết kế tối giản nhưng vẫn đề cao khả năng vận hành. Xe được trang bị đèn pha LED thiết kế mới, đuôi xe vuốt cao cùng các đường nét cơ khí đặc trưng.

Bộ đôi CBR650R và CB650R còn được trang bị màn hình màu TFT 5 inch, tích hợp khả năng kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng Honda RoadSync. Người dùng có thể sử dụng các tính năng như dẫn đường, thực hiện hoặc nhận cuộc gọi và nghe nhạc khi di chuyển.

Cả Honda CBR650R và Honda CB650R đều được trang bị màn hình màu TFT 5-inch điều khiển thông qua cụm công tắc tay lái

Các trang bị hỗ trợ an toàn đáng chú ý gồm hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS và kiểm soát lực kéo HSTC. Phía trước xe sử dụng phuộc hành trình ngược Showa SFF-BP đường kính 41 mm.

Honda NX500 có các màu đen xanh, đen và trắng bạc đen, giá bán từ 213,290 triệu đồng

Ở nhóm 500 cc, NX500 hướng tới khách hàng yêu thích dòng xe đa dụng, có khả năng di chuyển cả trong đô thị và trên những cung đường dài.

Xe có bình xăng 17,7 lít, tư thế lái thoải mái, tay lái rộng cùng bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch. Thiết kế mang phong cách adventure với kính chắn gió kiểu rally và cụm đèn pha đặc trưng.

Honda CB500 Hornet có các màu đỏ đen và đen, giá bán lẻ đề xuất 199,990 triệu đồng

CB500 Hornet lại tập trung vào nhóm khách hàng yêu thích xe naked bike. Mẫu xe sở hữu thiết kế góc cạnh, dáng thấp và tay lái rộng, hướng tới khả năng điều khiển linh hoạt trong điều kiện đô thị.

Honda CBR500R có giá bán 209,990 triệu đồng

Trong khi đó, CBR500R tiếp tục phát triển theo hướng sportbike, kế thừa nhiều đường nét từ dòng CBR Fireblade. Xe được trang bị cánh gió khí động học, thiết kế đèn pha mới và màu sơn, họa tiết lấy cảm hứng từ đường đua.

NX500, CB500 Hornet và CBR500R đều sử dụng động cơ xi-lanh đôi, kết hợp Honda E-Clutch. Đây cũng là lần đầu công nghệ này được Honda đưa lên cả ba mẫu xe mới thuộc nhóm 500 cc tại thị trường Việt Nam.

Cả ba mẫu xe NX500, CB500 Hornet và CBR500R được trang bị màn hình màu TFT 5-inch với công nghệ liên kết quang học giúp giảm chói và dễ quan sát trong điều kiện ánh sáng mạnh

Ba mẫu xe được trang bị màn hình màu TFT 5 inch với công nghệ liên kết quang học nhằm cải thiện khả năng quan sát dưới ánh sáng mạnh. Hệ thống kiểm soát lực kéo và cảnh báo phanh khẩn cấp cũng được tích hợp nhằm hỗ trợ người lái trong các điều kiện vận hành khác nhau.

(bao gồm 10% VAT)Honda CBR650RĐỏ, Đen269,990,000

Honda CB650RĐen, Đỏ Đen, Xanh Đen261,990,000

Honda NX500Đen Xanh, Đen, Trắng Bạc Đen213,290,000

Honda CB500 HornetĐỏ Đen, Đen199,990,000

Honda CBR500RĐỏ209,990,000

Về giá bán, CBR650R có giá đề xuất 269,99 triệu đồng, CB650R ở mức 261,99 triệu đồng. NX500 có giá 213,29 triệu đồng, CBR500R giá 209,99 triệu đồng và CB500 Hornet có giá 199,99 triệu đồng. Các mức giá trên đã bao gồm 10% VAT.

Honda Việt Nam cho biết, 5 mẫu xe mới sẽ chính thức được bán từ ngày 10/10/2026 tại hệ thống Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing trên toàn quốc.

Việc đồng loạt đưa E-Clutch lên các mẫu xe 500 cc và 650 cc được xem là bước đi nhằm mở rộng khả năng tiếp cận mô tô phân khối lớn, đồng thời tăng tính cạnh tranh của Honda trong phân khúc này tại Việt Nam.