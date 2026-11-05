Honda Việt Nam bán gần 200.000 xe máy trong tháng 10/2026

Ở mảng kinh doanh xe máy, Honda Việt Nam bán ra tổng cộng 198.366 xe trong tháng 10/2026, tăng 5,5% so với tháng 10/2025. Kết quả này cho thấy hoạt động tiêu thụ xe máy của hãng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng dương.

Lũy kế từ đầu năm tài chính 2027, tức từ tháng 4/2026 đến hết tháng 10/2026, Honda Việt Nam đạt doanh số 1.271.454 xe máy, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh trong nước, Honda Việt Nam cũng ghi nhận sản lượng xuất khẩu xe máy đạt 20.468 xe trong tháng 10/2026.

Như vậy, cả doanh số bán lẻ theo tháng và doanh số cộng dồn của mảng xe máy Honda đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là mảng kinh doanh ghi nhận kết quả tích cực của Honda Việt Nam trong tháng vừa qua.

Từ tháng 4/2026 đến hết tháng 10/2026, Honda Việt Nam bán ra tổng cộng 11.991 ô tô, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm tài chính trước

Trái ngược với mảng xe máy, hoạt động kinh doanh ô tô của Honda Việt Nam ghi nhận mức sụt giảm mạnh trong tháng 10/2026.

Cụ thể, hãng chỉ bàn giao 1.657 ô tô đến tay khách hàng, giảm 50% so với cùng kỳ tháng 10/2025. Điều này đồng nghĩa doanh số ô tô Honda trong tháng vừa qua chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính lũy kế từ tháng 4/2026 đến hết tháng 10/2026, Honda Việt Nam bán ra tổng cộng 11.991 ô tô, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Mức giảm 50% trong tháng 10 lớn hơn đáng kể so với mức giảm 20,4% của doanh số cộng dồn, cho thấy kết quả kinh doanh ô tô Honda trong tháng vừa qua kém tích cực hơn xu hướng chung của bảy tháng đầu năm tài chính.

Kết quả kinh doanh tháng 10/2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai lĩnh vực chủ lực của Honda Việt Nam. Trong khi xe máy tiếp tục duy trì tăng trưởng cả về doanh số tháng và lũy kế, mảng ô tô lại đối mặt với tình trạng suy giảm doanh số so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nếu xét trong bảy tháng đầu năm tài chính 2027, doanh số xe máy Honda tăng 4,5%, còn doanh số ô tô giảm 20,4%. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt đáng kể về kết quả tiêu thụ giữa hai nhóm sản phẩm.

Trong những tháng còn lại của năm tài chính 2027, kết quả kinh doanh ô tô sẽ là chỉ dấu đáng chú ý để đánh giá khả năng phục hồi doanh số của Honda Việt Nam, trong khi mảng xe máy đang duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ.