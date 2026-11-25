Paultan đưa tin, một đợt triệu hồi mới liên quan đến túi khí Takata vừa được Toyota và Honda ban hành, ảnh hưởng tới tổng cộng 1,6 triệu xe.

Khoảng 1,6 triệu xe Honda và Toyota bị triệu hồi do nguy cơ lỗi túi khí Takata (Ảnh: Paultan).

Theo hãng tin Reuters, chiến dịch triệu hồi bao gồm 810.592 xe Honda đời cũ tại Mỹ và 790.000 xe Toyota trên toàn cầu (trong đó có 314.000 xe tại Mỹ). Tương tự các đợt triệu hồi trước đây, nguyên nhân lần này xuất phát từ nguy cơ tiềm ẩn khiến bộ phận bơm túi khí có thể bị nổ vỡ.

Danh sách các mẫu xe thuộc diện triệu hồi của Toyota trên toàn cầu bao gồm Lexus SC430 đời 2002-2010, IS250 đời 2011, GX460 đời 2017; Toyota Corolla đời 2003-2008, Tundra đời 2005-2006, Sequoia đời 2005-2007 và 4Runner đời 2016-2017.

Toyota cho biết trên những mẫu xe này, chất đẩy bị biến chất có thể khiến bộ bơm phát nổ khi túi khí bung ra, gây thương tích nghiêm trọng cho người ngồi trong xe.

Cả hai hãng xe Nhật Bản cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp thương tích, tai nạn hay sự cố nổ bộ bơm túi khí nào liên quan đến nhóm xe bị triệu hồi. Việc thay thế bộ phận này trên các xe thuộc diện ảnh hưởng được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa chủ động.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết động thái này được đưa ra sau khi các kết quả phân tích cùng mô hình mô phỏng sự xuống cấp của bộ bơm túi khí do các tổ chức thử nghiệm độc lập thực hiện cho phép các hãng xe hành động sớm trước những rủi ro tiềm ẩn.

Theo NHTSA, cả Honda và Toyota đều đã nhận thấy những dấu hiệu ban đầu về nguy cơ xuống cấp trên một số dòng xe nhất định và hiện đang tiến hành triệu hồi chủ động dựa trên cơ sở đó.

Cơ quan quản lý này cũng nói thêm rằng các nhà sản xuất ô tô khác đang tiếp tục phân tích và kiểm tra bộ bơm túi khí của mình để đánh giá những lo ngại về an toàn có thể phát sinh.

Honda cho hay quá trình giám sát và phân tích dài hạn đã phát hiện nguy cơ xuống cấp chất đẩy ở một số bộ bơm túi khí tại các khu vực địa lý cụ thể.

Phía Toyota không nêu rõ đợt triệu hồi của hãng áp dụng tại những bang nào ở Mỹ, nhưng dự kiến các bộ bơm thay thế sẽ sẵn sàng vào đầu năm 2027.

Trong suốt thập kỷ qua, hơn hai mươi nhà sản xuất ô tô lớn đã phải triệu hồi hơn 100 triệu phương tiện trang bị bộ bơm túi khí Takata trên toàn thế giới, bao gồm khoảng 67 triệu xe tại Mỹ, sau khi các bộ bơm lỗi được phát hiện có khả năng phát nổ trong quá trình túi khí bung ra, bắn các mảnh kim loại sắc nhọn vào khoang lái.