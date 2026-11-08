Honda và Toyota tìm ra cách thông minh để làm động cơ hybrid hiệu quả hơn

Động cơ hybrid của Honda và Toyota sử dụng chu trình Atkinson với thời gian mở van nạp dài hơn nhằm tăng hiệu quả nhiệt, đồng thời kết hợp với mô tơ điện để bù đắp công suất thấp ở vòng tua thấp. Giải pháp này giúp cải thiện đáng kể tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải trong khi vẫn duy trì khả năng vận hành linh hoạt.

Động cơ hybrid của Toyota ứng dụng chu trình Atkinson giúp tăng hiệu quả nhiệt và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ảnh: Motor1

Động cơ sử dụng chu trình Atkinson là một biến thể của quá trình đốt trong bốn kỳ truyền thống, được thiết kế để tăng hiệu quả nhiên liệu bằng cách kéo dài hành trình giãn nở so với hành trình nén. Điều này đạt được nhờ công nghệ điều khiển thời điểm mở van biến thiên, giữ van nạp mở lâu hơn nhằm giảm áp suất nén hiệu quả và hạn chế tổn thất bơm.

Nhờ chu trình Atkinson, động cơ có thể tận dụng tối đa năng lượng từ khí cháy, giảm nhiệt lượng thất thoát và nâng cao hiệu suất nhiệt. Tuy nhiên, điểm hạn chế là động cơ Atkinson thường tạo ra công suất và mô-men xoắn thấp hơn ở vòng tua máy thấp, ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc và vận hành độc lập.

Để khắc phục nhược điểm này, các mẫu xe hybrid của Honda và Toyota kết hợp động cơ Atkinson với mô tơ điện, cung cấp thêm mô-men xoắn và công suất khi cần thiết. Sự phối hợp này giúp xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải mà không làm giảm trải nghiệm lái.

Toyota và Honda đã áp dụng rộng rãi công nghệ động cơ Atkinson trong các dòng xe hybrid của mình từ cuối những năm 1990, điển hình như Prius và Accord Hybrid. Một số động cơ còn có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa chu trình Otto và Atkinson tùy theo điều kiện vận hành nhằm cân bằng giữa công suất và hiệu suất.

Mặc dù chu trình Atkinson không chỉ dành riêng cho xe hybrid, nhưng việc kết hợp với mô tơ điện giúp việc kiểm soát và tối ưu hóa hiệu quả trở nên dễ dàng hơn. Đây là lý do khiến động cơ Atkinson trở thành lựa chọn phổ biến trong các hệ thống hybrid hiện đại.

Giải pháp này không chỉ giúp giảm tiêu hao nhiên liệu mà còn góp phần giảm lượng khí thải độc hại, phù hợp với xu hướng phát triển xe xanh và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe trên toàn cầu.

Nhờ sự kết hợp thông minh giữa công nghệ động cơ và điện hóa, Honda và Toyota đã tạo ra những mẫu xe hybrid vừa kinh tế vừa thực dụng, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.