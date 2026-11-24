Dù đã nhiều năm trôi qua, những chiếc ô tô trang bị túi khí Takata lỗi vẫn tiếp tục nằm trong diện triệu hồi. Mới nhất, Honda đã công bố đợt triệu hồi 810.592 xe do nguy cơ bộ phận bơm khí túi khí bị vỡ sau thời gian dài sử dụng.

Theo tài liệu gửi Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi lần này liên quan đến một số mẫu Acura RDX, ILX, Honda CR-V, Civic và Accord.

Cụ thể, các mẫu Acura RDX, ILX và Honda Accord thuộc đời xe 2013. Trong khi đó, Honda CR-V và Civic bị ảnh hưởng gồm các xe đời 2012 và 2013.

Nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ bộ phận bơm khí túi khí sử dụng chất đẩy amoni nitrat ổn định pha. Theo Honda, chất đẩy này có thể bị xuống cấp khi tiếp xúc với độ ẩm cao và sự thay đổi nhiệt độ lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

Khi chất đẩy bị phân hủy, bộ phận bơm khí có thể trở nên giòn và vỡ khi túi khí được kích hoạt. Những mảnh kim loại từ bộ phận bơm khí có thể bắn vào khoang xe, gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí khiến người ngồi trong xe tử vong.

Đợt triệu hồi mới được đưa ra sau nhiều năm Honda tiến hành điều tra, phân tích và trao đổi thông tin với NHTSA. Theo tài liệu, ngày 19/11/2026, Honda xác định nguy cơ từ bộ phận bơm khí túi khí đủ nghiêm trọng để phải triển khai chiến dịch triệu hồi.

Honda cho biết các chủ xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được thông báo qua thư và khuyến nghị đưa phương tiện đến đại lý Honda hoặc Acura để kiểm tra, sửa chữa. Tại đại lý, kỹ thuật viên sẽ thay thế bộ phận bơm khí túi khí phía người lái và hành khách bằng linh kiện mới. Toàn bộ quá trình sửa chữa được thực hiện miễn phí.

Takata từng là một trong những nhà cung cấp túi khí lớn trên thế giới, nhưng sau đó trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng an toàn ô tô toàn cầu khi hàng triệu bộ phận bơm khí túi khí bị lỗi được phát hiện trên nhiều thương hiệu xe.

Nguy cơ túi khí Takata vỡ và bắn mảnh kim loại đã khiến nhiều hãng xe phải triển khai các chiến dịch triệu hồi quy mô lớn trong nhiều năm qua.

(Theo Car And Driver)