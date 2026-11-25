Theo Cartoq, Toyota, Honda và Nissan đang lên kế hoạch hợp tác nhằm cắt giảm chi phí sản xuất ôtô. Chương trình dự kiến được triển khai từ năm 2027 thông qua Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản (JAMA) và Hiệp hội Công nghiệp phụ tùng ôtô Nhật Bản (JAPIA).

Dù là những đối thủ cạnh tranh lâu năm, các hãng xe Nhật Bản đang tìm cách hợp tác ở một số khâu sản xuất trước sức ép ngày càng lớn từ các thương hiệu Trung Quốc, vốn có lợi thế về chi phí và tốc độ phát triển sản phẩm.

Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung vào 3 nhóm gồm thép, vật liệu nhựa và hệ thống dây điện trên ôtô.

Thực tế, mỗi hãng xe thường có những yêu cầu riêng về vật liệu, dù đặc tính và chức năng của chúng không quá khác biệt. Điều này buộc các nhà cung ứng phải tổ chức nhiều đợt sản xuất, quản lý hàng tồn kho và thực hiện quy trình kiểm định riêng.

Việc thống nhất tiêu chuẩn có thể giúp nhà cung ứng tăng quy mô sản xuất, giảm lượng vật liệu lãng phí và tiết kiệm chi phí. Với thép, các hãng sẽ ưu tiên chuẩn hóa những loại vật liệu có sản lượng thấp. Trong khi đó, việc thống nhất tiêu chuẩn đối với nhựa sẽ bắt đầu từ nhóm vật liệu tái chế.

Ba hãng xe lớn tại Nhật Bản sẽ có cùng quy chuẩn về vật liệu, linh kiện sản xuất ôtô. Ảnh: Cartoq.

Hệ thống đường dây điện cũng là một trong những mục tiêu đáng chú ý. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của camera, cảm biến và các trang bị điện tử khiến hệ thống dây điện trên ôtô trở nên phức tạp hơn.

Các nhà sản xuất Nhật Bản muốn giảm số lượng chủng loại dây điện, thống nhất quy định về màu sắc, qua đó tạo điều kiện tự động hóa quy trình sản xuất vốn cần nhiều nhân công.

Việc hợp tác không đồng nghĩa Toyota, Honda hay Nissan sẽ sử dụng chung động cơ, hộp số hoặc phát triển những mẫu xe giống nhau.

Thay vào đó, khoản tiền tiết kiệm được từ việc chuẩn hóa vật liệu có thể giúp các hãng dành thêm nguồn lực phát triển phần mềm, công nghệ hỗ trợ lái, pin và hệ thống sạc nhanh cho ôtô điện. Đây cũng là những lĩnh vực mà các thương hiệu Trung Quốc đang tạo sức ép lớn lên ngành công nghiệp ôtô truyền thống.

Theo Cartoq, chương trình có thể mang lại lợi ích cho hoạt động sản xuất của các hãng xe Nhật Bản tại những thị trường nếu tiêu chuẩn chung được mở rộng tới các nhà cung ứng địa phương.

Tuy nhiên chi phí sản xuất giảm không đồng nghĩa giá bán ôtô sẽ giảm. Các hãng có thể sử dụng khoản tiền tiết kiệm để bù đắp chi phí nhân công, bổ sung trang bị hoặc cải thiện biên lợi nhuận.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức chi phí có thể tiết kiệm cũng như phạm vi thị trường áp dụng chương trình này.

Đan Thanh