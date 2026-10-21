Honda tiếp tục triệu hồi CR-V do lỗi bộ dụng cụ vá lốp

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa công bố đợt triệu hồi ảnh hưởng tới loạt ôtô Honda với lỗi nằm ở bộ dụng cụ vá lốp trang bị sẵn theo xe.

Nguyên nhân vẫn nằm ở chai dung dịch vá lốp (thuộc bộ dụng cụ vá lốp theo xe) có thể tăng áp suất bên trong khiến nắp chai có thể tự bung ra, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người dùng.

Chai dung dịch vá lốp có thể tăng áp suất bên trong khiến nắp chai có thể tự bung ra, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người dùng.

Đáng chú ý, đợt triệu hồi này gồm các xe đã được khắc phục lỗi theo đợt trước đó có mã hiệu 26V366, do nhầm lẫn của nhà cung cấp khiến các linh kiện thay thế vẫn chưa được sửa lỗi hoàn toàn.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 4.804 xe Honda tại thị trường Mỹ (thuộc đời 2023 - 2026) gồm các mẫu: CR-V Hybrid, Accord Hybrid, và CR-V Fuel Cell EV (FCEV). Dự kiến, các kỹ thuật viên tại đại lý sẽ kiểm tra và thay thế vòi phun của bộ dụng cụ vá lốp miễn phí để khắc phục lỗi.

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Honda đã phải triệu hồi hơn 1 triệu chiếc xe do lỗi tương tự với bộ dụng cụ vá lốp trang bị sẵn theo xe.

Hãng xe này cũng thực hiện đợt triệu hồi mang mã 6GD nhằm mục đích thay thế sách hướng dẫn sử dụng nhanh của mẫu xe CR-V e:HEV RS nhập khẩu nguyên chiếc. Sẽ có 718 chiếc xe thuộc diện ảnh hưởng, toàn bộ được sản xuất tại nhà máy Thái Lan trong giai đoạn từ cuối tháng 8/2023 đến giữa tháng 3/2024.

Nguyên nhân cốt lõi của đợt thu hồi này không nằm ở các khiếm khuyết cơ khí hay phần mềm điều khiển, mà xuất phát từ một lỗi phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Cụ thể, bộ phận biên dịch đã nhầm lẫn nghiêm trọng về mốc thời gian bảo dưỡng động cơ khi xe hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt.

Tại hạng mục thay dầu động cơ, lịch bảo dưỡng định kỳ thay vì yêu cầu thực hiện sau mỗi 5.000km hoặc 6 tháng, sách hướng dẫn lại ghi nhầm thành 6 năm. Đối với một cỗ máy đốt trong, việc kéo dài thời gian thay nhớt lên tới sáu năm là một sai lầm chết người.

Điều này có thể dẫn đến hiện tượng dầu mất hoàn toàn đặc tính bôi trơn, gây đóng cặn và phá hủy các chi tiết chuyển động bên trong khối động cơ đắt tiền.