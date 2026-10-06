Honda thử nghiệm sạc không dây khi xe tải điện đang di chuyển trên đường cao tốc

Honda Motor vừa công bố đã phát triển thành công công nghệ sạc không dây dành cho xe điện, bao gồm cả xe tải lớn, trong khi xe đang vận hành. Hãng dự kiến sẽ phối hợp với các đối tác để thử nghiệm hệ thống này trên một tuyến đường cao tốc tại Nhật Bản vào năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2027 hoặc muộn hơn.

Hình minh họa công nghệ sạc không dây cho xe tải điện trên cao tốc. Ảnh: Yahoo

Cụ thể, Honda hợp tác cùng công ty xây dựng Taisei và nhà thầu đường Taisei Rotec để phát triển hệ thống sạc không dây dành cho các phương tiện điện đang lưu thông trên đường. Công nghệ này cho phép truyền điện từ các bộ sạc được tích hợp ngầm dưới mặt đường đến xe đang di chuyển, giúp giảm thiểu số lần dừng lại để sạc pin.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng xe điện, đặc biệt với các phương tiện cỡ lớn như xe tải, vốn thường gặp khó khăn về thời gian và địa điểm sạc pin.

Một kỹ sư của Honda cho biết hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về chi phí triển khai hệ thống này so với mạng lưới sạc nhanh truyền thống. Việc đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế sẽ được tiến hành trong quá trình thử nghiệm.

Hệ thống sạc không dây được phát triển bởi bộ phận nghiên cứu của Honda cùng với hai đối tác trên, nhằm hướng tới một giải pháp tiện lợi và hiệu quả hơn cho người dùng xe điện trong tương lai.

Việc thử nghiệm trên đường cao tốc Nhật Bản sẽ giúp Honda thu thập dữ liệu thực tế về hiệu suất và độ ổn định của công nghệ, từ đó hoàn thiện sản phẩm trước khi có thể ứng dụng rộng rãi.

Công nghệ này cũng mở ra tiềm năng giảm áp lực cho các trạm sạc hiện nay, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại các quốc gia phát triển.