Honda thay đổi cách làm xe sau khi thị phần tại Ấn Độ lao dốc

Theo Reuters ngày 5/10, Honda Motor đã hợp tác với Tata Technologies để phát triển các mẫu ô tô dành cho thị trường Ấn Độ. Hai nguồn tin cho biết Honda đặt mục tiêu giảm tới 20% chi phí phát triển xe và rút ngắn một nửa thời gian phát triển, từ khoảng 5 năm hiện nay.

Đây là thay đổi đáng chú ý với Honda, bởi hãng vốn có truyền thống kiểm soát chặt quá trình phát triển sản phẩm. Reuters cho biết việc hợp tác với Tata Technologies xuất phát từ sức ép phải giảm giá thành và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, trong bối cảnh Honda đang mất thị phần tại Ấn Độ.

Một sản phẩm của Honda ở Ấn Độ. Ảnh: Pexels

Ấn Độ là một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới và được Honda xác định là một trong những thị trường ưu tiên trong kế hoạch tái thiết hoạt động kinh doanh ô tô.

Tuy nhiên, theo Reuters, thị phần ô tô Honda tại Ấn Độ đã giảm từ mức đỉnh 7,3% hơn một thập kỷ trước xuống còn khoảng 1,3%. Danh mục sản phẩm của Honda tại đây cũng chỉ còn bốn mẫu, trong khi hãng gặp khó khăn ở phân khúc SUV, nhóm xe đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trên thị trường.

Honda phải cạnh tranh với những đối thủ nội địa như Tata Motors và Mahindra, vốn có lợi thế về giá, mạng lưới cung ứng và khả năng phát triển sản phẩm phù hợp thị trường địa phương. Reuters cho biết Honda trước đây thường lấy những mẫu xe được phát triển cho Nhật Bản hoặc các thị trường toàn cầu rồi điều chỉnh cho Ấn Độ. Cách làm này khiến sản phẩm có nhiều tính năng và tiêu chuẩn cao nhưng cũng có thể làm tăng độ phức tạp và chi phí.

Chính Honda cũng thừa nhận vấn đề về sản phẩm. Trong phản hồi với Reuters, hãng cho biết chưa cung cấp được một danh mục sản phẩm đủ để khách hàng cảm nhận được giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra, đồng thời đang định nghĩa lại sản phẩm tại Ấn Độ theo hướng cân bằng giữa chất lượng và giá bán.

Điểm đáng chú ý trong thay đổi lần này không chỉ nằm ở việc Honda hợp tác với Tata Technologies, mà còn ở cách hãng nhìn lại quá trình phát triển sản phẩm.

Tata Technologies được lựa chọn nhờ mạng lưới nhà cung cấp tại Ấn Độ và khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu cũng như khả năng chi trả của người tiêu dùng địa phương. Theo Reuters, Honda vẫn giữ quyền kiểm soát những phần quan trọng như công nghệ, hệ thống kết nối và các hệ thống hỗ trợ lái, đồng thời giám sát chất lượng.

Nói cách khác, Honda không từ bỏ hoàn toàn khả năng tự phát triển xe. Hãng đang cố gắng giữ những phần được xem là cốt lõi, nhưng sử dụng nguồn lực bên ngoài và chuỗi cung ứng địa phương nhiều hơn ở những khâu có thể giúp giảm chi phí và tăng tốc độ.

Thị phần ô tô Honda tại Ấn Độ đã giảm từ mức đỉnh 7,3% hơn một thập kỷ trước xuống còn khoảng 1,3%. Ảnh: Pexels

Động thái này phù hợp với kế hoạch tái thiết cấu trúc kinh doanh ô tô mà Honda công bố hồi tháng 5.

Theo Honda, trong ba năm tới, hãng sẽ tập trung tái thiết cấu trúc kinh doanh ô tô, trong đó có cải thiện cơ cấu chi phí, nâng hiệu quả phát triển và tăng sức hấp dẫn của danh mục sản phẩm tại các thị trường ưu tiên.

Honda đặt mục tiêu thực hiện chương trình được gọi là "Triple Half", theo đó giảm một nửa chi phí phát triển, thời gian phát triển và khối lượng công việc phát triển so với năm 2025. Hãng cũng đặt mục tiêu nâng hiệu quả sản xuất khoảng 20% trong 5 năm tới.

Các mục tiêu này ở cấp độ toàn Honda, khác với mục tiêu riêng của dự án hợp tác với Tata Technologies tại Ấn Độ. Với dự án tại Ấn Độ, hai nguồn tin của Reuters cho biết Honda kỳ vọng giảm tới 20% chi phí phát triển và rút ngắn một nửa thời gian phát triển.

Honda đồng thời cho biết sẽ sử dụng nguồn lực bên ngoài một cách chiến lược hơn, trong đó tận dụng lợi thế về chi phí của các doanh nghiệp địa phương tại Trung Quốc và Ấn Độ.

Mẫu xe đầu tiên được phát triển theo hướng mới tại Ấn Độ dự kiến là một SUV dài dưới 4 m, với kế hoạch ra mắt từ năm 2028. Sau đó Honda dự kiến phát triển thêm SUV cỡ trung và có thể khôi phục sự hiện diện ở nhóm sedan.

Đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên. SUV dưới 4 m là một phân khúc quan trọng của thị trường Ấn Độ, trong khi Honda hiện có sự hiện diện hạn chế. Việc phát triển một mẫu xe dành riêng cho thị trường địa phương, thay vì chủ yếu điều chỉnh một mẫu xe toàn cầu, cho thấy Honda đang thay đổi cách tiếp cận.

Honda cũng xác nhận trong kế hoạch công bố tháng 5 rằng từ năm 2028 sẽ đưa các mẫu xe được phát triển phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của khách hàng Ấn Độ vào hai nhóm chính là xe dưới 4 m và SUV cỡ trung.

Động thái này diễn ra trong lúc Honda mở rộng danh mục SUV. ETAuto ngày 6/10 dẫn lời Kunal Behl, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị Honda Cars India, cho biết hãng muốn mở rộng sản phẩm ở cả nhóm SUV dưới 4 m và trên 4 m, với cả động cơ xăng và xe điện. Honda đặt mục tiêu có hơn 10 sản phẩm tại Ấn Độ vào năm 2030.

Sự thay đổi của Honda cũng phản ánh sức ép ngày càng lớn lên các nhà sản xuất ô tô truyền thống, khi tốc độ phát triển sản phẩm, chi phí và khả năng tận dụng chuỗi cung ứng địa phương trở thành những yếu tố cạnh tranh ngày càng quan trọng.

Honda đồng thời đang chịu sức ép từ quá trình chuyển đổi công nghệ. Hồi tháng 3, hãng thông báo hủy phát triển và kế hoạch sản xuất ba mẫu xe điện tại Mỹ gồm Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon và Acura RSX. Honda ước tính tổng các khoản lỗ liên quan đến việc đánh giá lại chiến lược điện khí hóa có thể lên tới 2.500 tỷ yen.

Đây là mức ước tính tối đa đối với các khoản lỗ liên quan đến việc đánh giá lại chiến lược điện khí hóa, không phải toàn bộ số tiền đã được ghi nhận.

Honda cho biết sẽ chuyển thêm nguồn lực sang xe hybrid, trong bối cảnh nhu cầu với loại xe này tăng lên. Từ năm 2027, Honda dự kiến bắt đầu đưa các mẫu hybrid thế hệ mới ra thị trường và đặt mục tiêu tung 15 mẫu hybrid thế hệ mới trên toàn cầu từ năm 2027 đến cuối năm tài chính 2030.

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Như vậy, câu chuyện tại Ấn Độ không đơn thuần là Honda mất thị phần ở một quốc gia. Nó phản ánh bài toán lớn hơn mà hãng đang phải giải quyết: làm thế nào để một nhà sản xuất có truyền thống phát triển xe theo cách riêng có thể tạo ra sản phẩm nhanh hơn, rẻ hơn và sát nhu cầu từng thị trường hơn.

Tại Việt Nam, Honda vẫn có vị thế đáng kể ở cả ô tô và xe máy. Theo Honda Việt Nam, hãng bán 28.238 ô tô trong năm tài chính 2026, đồng thời mở rộng dòng hybrid với HR-V e và CR-V e. Danh mục ô tô hiện tại của Honda Việt Nam gồm City, BR-V, HR-V, Civic và CR-V.

Điều đó khiến những thay đổi tại Ấn Độ là đáng chú ý với Việt Nam. Nếu mô hình phát triển sản phẩm theo từng thị trường, sử dụng nhiều hơn nguồn lực địa phương và rút ngắn chu kỳ phát triển trở thành hướng đi lâu dài của Honda, cách hãng thiết kế sản phẩm cho các thị trường châu Á cũng có thể thay đổi trong những năm tới.

Vấn đề cuối cùng không chỉ là Honda có thể làm xe rẻ hơn bao nhiêu, mà là hãng có thể làm ra đúng chiếc xe mà người mua cần, với mức giá họ chấp nhận, nhanh hơn đối thủ đến đâu.