Honda SH350i 2027 thêm 6 màu mới, màn hình TFT 4,2 inch kết nối RoadSync

Honda vừa công bố những cập nhật dành cho SH350i phiên bản năm 2027 tại thị trường châu Âu. Khác với đợt nâng cấp thiết kế năm 2025, những thay đổi lần này chủ yếu tập trung vào công nghệ kết nối và màu sắc, trong khi nền tảng động cơ, khung gầm và các trang bị an toàn tiếp tục được duy trì.

Điểm mới đáng chú ý nhất là màn hình TFT màu 4,2 inch, thay thế cụm đồng hồ LCD trước đây. Màn hình hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống Honda RoadSync, cho phép hiển thị chỉ dẫn đường đi theo từng chặng. Khi kết hợp với tai nghe Bluetooth trên mũ bảo hiểm, người lái có thể thực hiện cuộc gọi hoặc nghe nhạc thông qua điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, SH350i 2027 tiếp tục được trang bị khóa thông minh Smart Key, hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC), cổng sạc USB-C trong hộc chứa đồ phía trước và đèn chiếu sáng cốp dưới yên.

Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS cũng được duy trì, tự động kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm khi ABS phát hiện tình huống phanh gấp. Về thiết kế, SH350i 2027 giữ nguyên kiểu dáng đã được làm mới trên phiên bản 2025, với cụm đèn pha, đèn định vị, đèn báo rẽ và đèn hậu LED.

Honda cũng đã bổ sung 6 màu ngoại thất cho SH350i 2027 gồm đen nhám ánh kim Mat Coal Black Metallic, trắng ngọc trai Pearl Nebbia White, xám ngọc trai Pearl Falcon Grey, xanh ngọc trai Pearl Hawkseye Blue, xám nhám Mat Rock Gray và đỏ ngọc trai nhám Mat Pearl Diaspro Red.

Khả năng vận hành của xe đến từ động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 330 cc, làm mát bằng dung dịch, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử và cơ cấu phối khí SOHC 4 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 21,5 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,5 Nm tại 5.250 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Theo công bố của Honda, SH350i có thể hoàn thành quãng đường 200 m từ trạng thái đứng yên trong 10,2 giây, tốc độ tối đa đạt 134 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình WMTC là 3,33 lít/100 km. Với bình xăng 9,1 lít, phạm vi hoạt động lý thuyết của xe đạt hơn 270 km. Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+.

Honda SH350i 2027 tiếp tục sử dụng khung thép underbone, hệ thống treo trước dạng ống lồng đường kính 35 mm và giảm xóc đôi phía sau. Xe được trang bị bánh trước và sau cùng kích thước 16 inch, đi kèm lốp Pirelli Angel. Hệ thống phanh gồm đĩa trước 256 mm, đĩa sau 240 mm và ABS hai kênh.

Về kích thước, SH350i có chiều dài 2.160 mm, rộng 742 mm, cao 1.177 mm và chiều dài cơ sở 1.450 mm. Chiều cao yên ở mức 805 mm, khoảng sáng gầm 130 mm và trọng lượng xe 172 kg. Cốp dưới yên có dung tích 22 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm cả đầu... Mức giá xe hiện chưa công bố.

Video: Giới thiệu mẫu xe tay ga Honda SH350i 2027 mới.