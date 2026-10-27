Honda SH125i/160i đời 2027 thêm bản màu đen, cao nhất gần 105 triệu

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu các phiên bản 2027 của dòng xe tay ga Honda SH125i và Honda SH160i, bổ sung tùy chọn màu sắc đen độc bản Aura Black Edition.

Giá bán của Honda SH125i dao động 76,67-85,7 triệu đồng tùy phiên bản, còn Honda SH160i có giá 95,29-104,49 triệu đồng.

Cụ thể, tùy chọn màu đen Aura Black Edition chỉ có ở phiên bản Thể thao của Honda SH125i và Honda SH160i.

Màu đen bao phủ toàn bộ thân xe cùng các chi tiết như ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt sau, kết hợp với thiết kế chữ V ở mặt nạ trước và logo SH chrome, tạo nên tổng thể liền mạch, khỏe khoắn và đậm chất thể thao.

Ở phiên bản 2027, Honda SH125i/160i sử dụng cụm đèn trước công nghệ LED với thiết kế mới. Đuôi xe có cụm đèn hậu LED 2 tầng, tay dắt sau vuốt thon gọn.

Khu vực đầu xe có màn hình TFT kích thước 4,2 inch với thiết kế tối giản, hiển thị màu sắc nét các thông tin cần thiết trong quá trình di chuyển.

Honda SH125i/160i mới được trang bị chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện, kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo. Xe còn có hộc đựng đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB-C, cốp đựng đồ dưới yên dung tích 28 lít.

Động cơ eSP+ 4 van trên Honda SH125i/160i mới tiếp tục được cải tiến nhằm đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4.

Xe được nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời cải tiến hệ thống xử lý khí thải trên ống xả để giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí và hình thành bụi mịn như CO, HC và NOx. So với phiên bản trước, SH160i/125i mới được cho là có thể giảm khoảng 60% lượng khí thải.

Honda SH125i/160i 2027 sẽ bán ra tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Phiên bản Tiêu chuẩn dùng phanh CBS, các bản còn lại dùng phanh ABS. Tùy chọn Aura Black Edition chỉ có ở bản Thể thao ở từng dòng xe.

Nhóm đối thủ của Honda SH125i/160i tại Việt Nam gồm Vespa Sprint S 125/150, Vespa GTS Super Sport 150, Aprilia SR GT 200, Yamaha NVX 155...