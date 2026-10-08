'Honda SH phiên bản đi phượt' có thêm lựa chọn mới, giá gần 90 triệu đồng

Phiên bản đặc biệt có giá niêm yết 14.149 Ringgit (tương đương 89,57 triệu đồng), cao hơn 500 Ringgit (3,17 triệu đồng) so với Honda ADV160 RoadSync tiêu chuẩn, trong khi thông số kỹ thuật và trang bị gần như không thay đổi.

Honda ADV160 Trico Edition 2026.

Mức giá của Honda ADV160 Trico Edition 2026 tương đương ADV160 Spiderman Edition, một phiên bản đặc biệt khác đang được bán tại thị trường Malaysia. Điểm khác biệt chủ yếu của Trico Edition nằm ở cách phối màu mới, lấy cảm hứng từ ba màu đỏ, trắng và xanh dương quen thuộc trên các sản phẩm Honda.

Honda ADV160 Trico Edition 2026 được phát triển dựa trên phiên bản ADV160 RoadSync, bổ sung lựa chọn màu sắc bên cạnh hai tông màu hiện có là xám mờ và nâu. Ngoài thay đổi về ngoại hình, mẫu xe tay ga địa hình này không có nâng cấp đáng kể về mặt cơ khí. Các thông số vận hành, hệ thống treo, phanh và danh sách trang bị tiêu chuẩn tiếp tục được giữ nguyên như trên ADV160 RoadSync, qua đó giúp phiên bản mới tập trung chủ yếu vào yếu tố nhận diện và cá nhân hóa.

Honda ADV160 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ dung tích 156,9cc, xi lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng và sử dụng 4 van. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 16 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử PGM-FI đảm nhiệm việc cung cấp nhiên liệu, trong khi sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động V-Matic. Xe cũng được trang bị Idling Stop System, cho phép tạm ngắt động cơ khi dừng nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị.

ADV160 sử dụng bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch, đi kèm lốp kích thước lần lượt 110/80 và 130/70. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi Showa phía sau tích hợp bình chứa dầu riêng biệt. Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực ở cả hai bánh, kết hợp ABS ở bánh trước nhằm tăng độ ổn định khi phanh, đặc biệt trong những tình huống cần giảm tốc đột ngột hoặc di chuyển trên mặt đường có độ bám thay đổi.

Honda ADV160 Trico Edition có chiều cao yên 780 mm, khoảng sáng gầm 165 mm và chiều dài cơ sở 1.324 mm. Trọng lượng khô của xe ở mức 133 kg, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 8,1 lít. Những thông số này giúp ADV160 duy trì sự cân bằng giữa khả năng xoay trở trong đô thị và khả năng di chuyển trên những cung đường có địa hình không quá bằng phẳng, phù hợp với định hướng scooter đa dụng của dòng xe.

Trang bị công nghệ tiếp tục là một điểm đáng chú ý trên Honda ADV160 Trico Edition 2026. Xe được trang bị màn hình TFT 5 inch tích hợp hệ thống kết nối điện thoại thông minh Honda RoadSync, cho phép người dùng tiếp cận các chức năng hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó là hệ thống kiểm soát mô-men xoắn HSTC có thể lựa chọn, ABS bánh trước, chìa khóa thông minh, hệ thống đèn LED toàn phần, cổng sạc USB Type-C và tín hiệu dừng khẩn cấp ESS. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 30 lít, đủ để tăng tính thực dụng cho một mẫu xe tay ga hướng đến cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi dài hơn.