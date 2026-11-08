Honda SH nhập Ý 16 năm tuổi giá 169 triệu đồng, đắt hơn SH Việt đời mới

Honda SH nhập Ý đời 2010 vẫn được giới chơi xe săn đón

Chiếc xe Honda SH nói trên được anh Phạm Văn Đăng ở Hà Nội chào bán gây chú ý mọi người. Chiếc xe được giới thiệu là dòng SH nhập Ý nguyênchiếc, đăng ký lần đầu năm 2010. Mức giá 169 triệu đồng được đưa ra để tìm người mua có cùng sở thích sưu tầm và chơi xe SH nhập khẩu.

Ra mắt tại Việt Nam từ nhiều năm trước, Honda SH nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy từng được xem là dòng xe tay ga cao cấp, thể hiện vị thế của chủ sở hữu. Trong giai đoạn xe máy nhập khẩu còn tạo sức hút lớn, SH Italy được nhiều người săn đón nhờ xuất xứ châu Âu, thiết kế khác biệt và chất lượng hoàn thiện được đánh giá cao.

So với xe tay ga SH lắp ráp trong nước, những chiếc SH nhập Ý thường có giá bán cao hơn đáng kể, đặc biệt là các phiên bản đời cũ còn giữ được tình trạng tốt. Không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại, dòng xe này còn trở thành một thú chơi của những người yêu thích xe Honda, nhất là giới sưu tầm các mẫu SH đời sâu.

Honda SH nhập Ý 16 năm tuổi giá 169 triệu, đắt hơn SH Việt 2027.

Sau 16 năm, thiết kế của chiếc SH 2010 trong ảnh vẫn mang những nét đặc trưng của thế hệ SH nhập khẩu Italy. Xe có kiểu dáng thân cao, phần đầu lớn, yếm trước tạo hình bo tròn và những mảng ốp đen tương phản với thân xe màu trắng. Cách phối màu này giúp chiếc xe trông khá nổi bật, đồng thời giữ được vẻ ngoài đặc trưng của dòng SH thế hệ cũ.

Qua hình ảnh thực tế, ngoại hình xe còn khá mới. Các mảng nhựa thân vỏ màu trắng chưa thấy dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, phần ốp đen và cụm đèn hậu vẫn giữ được hình thức tương đối tốt. Yên xe, tay lái, sàn để chân và các chi tiết thân xe cũng chưa xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng lớn có thể nhận thấy từ góc chụp.

Sau 16 năm, thiết kế của chiếc SH 2010 trong ảnh vẫn mang những nét đặc trưng của thế hệ SH nhập khẩu Italy.

Phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu kết hợp đèn xi-nhan hai bên, chắn bùn kéo dài và tay dắt lớn. Bộ vành đúc sơn đen tạo sự tương phản với thân xe sáng màu. Lốp sau trong ảnh còn khá rõ các rãnh gai.

Điểm đáng chú ý của SH Italy 2010 là thiết kế bánh xe đường kính 16 inch, sàn để chân phẳng, yên xe thấp và tư thế ngồi thoải mái. Xe sử dụng phanh đĩa kết hợp hệ thống phanh CBS, giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi phía sau. Đồng hồ analog, chìa khóa cơ và cách bố trí các nút điều khiển đơn giản cũng là những nét đặc trưng của thế hệ SH này. So với các mẫu SH hiện đại, trang bị không quá phong phú nhưng thiết kế và cảm giác vận hành của xe vẫn có sức hút riêng với người chơi dòng xe nhập khẩu.

Về vận hành, Honda SH nhập Ý đời 2010 được trang bị động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số vô cấp CVT. Xe có hệ thống truyền động tự động, phù hợp di chuyển trong đô thị nhưng vẫn có khả năng vận hành ổn định trên những cung đường dài.

Biển tứ quý 9 khiến SH cũ có giá cao hơn xe đời mới

Điểm khiến chiếc SH này được chú ý hơn cả nằm ở biển kiểm soát 30-X3-9999. Đây là biển số tứ quý 9, dạng biển được nhiều người chơi xe và giới sưu tầm biển số đẹp săn tìm.

Trong quan niệm dân gian, số 9 thường được đọc là "cửu", mang ý nghĩa trường tồn, lâu bền và tượng trưng cho vị trí cao nhất trong dãy số tự nhiên có một chữ số. Bởi vậy, dãy bốn số 9 đứng liền nhau thường được giới chơi số đẹp đánh giá cao, gắn với mong muốn về sự bền vững, tài lộc và vị thế.

Đáng chú ý, biển số của chiếc xe có đầu số 30, thuộc địa bàn Hà Nội. Sự kết hợp giữa biển số tứ quý 9 và dòng xe SH nhập Ý đời sâu tạo nên sức hút riêng, nhất là với những người thích sưu tầm xe mang biển số đẹp.

Điểm khiến chiếc SH này được chú ý hơn cả nằm ở biển kiểm soát 30-X3-9999.

Với mức giá 169 triệu đồng, chiếc SH Italy 2010 này hiện có giá cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu SH đời mới đang bán tại Việt Nam. Chẳng hạn, Honda SH125i đời 2027 có giá niêm yết khoảng 76,67-85,7 triệu đồng, trong khi SH160i có giá khoảng 95,29-104,49 triệu đồng, tùy phiên bản.

Như vậy, người mua chiếc SH nhập Ý đời 2010 phải bỏ ra số tiền cao hơn cả giá một chiếc SH160i mới. Đây là mức chênh lệch khá lớn nếu chỉ xét trên phương diện phương tiện đi lại, công nghệ và trang bị. Những mẫu SH đời mới có lợi thế về động cơ, tiện ích và thời gian bảo hành, trong khi chiếc xe đời sâu này chủ yếu hấp dẫn bởi xuất xứ nhập khẩu nguyên chiếc, giá trị hoài niệm và biển số tứ quý.