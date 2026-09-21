Honda SH Mode 2027 ra mắt tại Việt Nam, giá cao nhất gần 70 triệu đồng

Honda Việt Nam (HVN) vừa giới thiệu SH Mode 2027 hoàn toàn mới, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thời trang, sang trọng nhưng vẫn đề cao tính tiện dụng trong nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Thiết kế mới, bổ sung màn hình TFT

Ở thế hệ mới, Honda SH Mode tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế mềm mại đặc trưng của dòng xe tay ga cao cấp, nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và thời trang hơn.

Phần đầu xe được thiết kế lại, nổi bật với cụm đèn LED có cách bố trí các điểm sáng lấy cảm hứng từ những dải trang sức. Chi tiết mạ chrome kéo dài từ khu vực đèn trước tới thân xe, tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Honda cũng bổ sung các phối màu mới cùng logo “SH Mode” dạng 3D. Phiên bản thể thao có màu trắng - đen mới, trong khi phiên bản đặc biệt được bổ sung màu xanh - đen kết hợp logo SH Mode màu vàng kim. Phiên bản tiêu chuẩn cũng có phối màu trắng - đen, hướng tới diện mạo trẻ trung hơn.

Đáng chú ý, SH Mode 2027 được trang bị cụm đồng hồ TFT hoàn toàn mới với màn hình 4,2 inch. Màn hình màu có khả năng hiển thị nhiều thông tin vận hành, đồng thời góp phần tạo diện mạo hiện đại cho khu vực điều khiển.

Nâng cấp động cơ, đáp ứng chuẩn khí thải EURO 4

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và tiện ích, Honda tập trung nâng cấp khả năng kiểm soát khí thải trên SH Mode 2027.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng nền tảng động cơ eSP, đồng thời được cải tiến hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy. Hệ thống xử lý khí thải trên ống xả cũng được nâng cấp để kiểm soát tốt hơn lượng CO, HC và NOx phát sinh trong quá trình động cơ hoạt động.

Theo Honda Việt Nam, những cải tiến này giúp SH Mode mới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4 và có thể giảm khoảng 40% lượng khí thải so với phiên bản trước. Hãng cũng cho biết các thay đổi hướng tới việc cải thiện hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Động thái này nằm trong định hướng của HVN trong việc tiếp tục cải tiến công nghệ trên các dòng xe máy sử dụng động cơ đốt trong, song song với phát triển hệ sinh thái xe điện và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Giữ ABS, tăng tiện ích sử dụng

Honda SH Mode 2027 tiếp tục sử dụng khung dập hàn eSAF do Honda phát triển. Kết cấu này được thiết kế nhằm tối ưu trọng lượng và độ bền, góp phần mang lại cảm giác vận hành ổn định.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước tiếp tục được trang bị, hỗ trợ người lái kiểm soát xe trong những tình huống phanh gấp hoặc khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Ở khả năng tiện dụng, SH Mode mới được bổ sung chức năng cảnh báo người dùng khi quên tắt khóa điện trên hệ thống khóa thông minh Smart Key. Hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C, giúp người dùng thuận tiện nạp năng lượng cho các thiết bị điện tử khi di chuyển.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18,5 lít, cung cấp không gian để mang theo các vật dụng cá nhân phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Theo kế hoạch, Honda SH Mode 2027 sẽ được bán tại hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 2/10/2026.

Honda Việt Nam cho biết giá bán đề xuất của mẫu xe sẽ được áp dụng theo từng phiên bản, trong đó mức cao nhất gần 70 triệu đồng.