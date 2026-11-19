Honda Sh mode 2027 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ nhưng được cải tiến hệ thống phun xăng và xử lý khí thải, đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4, với lượng khí thải giảm khoảng 40% so với phiên bản trước, theo Honda Việt Nam.

Trên Honda Sh mode 2027, hệ thống phun xăng điện tử được cải tiến nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, trong khi hệ thống xử lý khí thải trên đường ống xả được nâng cấp để kiểm soát tốt hơn các chất như CO, HC và NOx. Những điều chỉnh này giúp Honda Sh mode 2027 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. So với phiên bản trước, lượng khí thải được nhà sản xuất công bố giảm khoảng 40%.

Việc kiểm soát khí thải có ý nghĩa tại các đô thị có mật độ phương tiện cao, nơi lượng phát thải từ giao thông là một trong những yếu tố tác động đến chất lượng không khí. Bên cạnh công suất và mức tiêu thụ nhiên liệu, khả năng kiểm soát khí thải cũng ngày càng được chú trọng trong quá trình phát triển động cơ xe máy.

Đây cũng là nền tảng để các mẫu xe của Honda thích ứng với các yêu cầu về khí thải có thể được nâng cao trong tương lai. Đồng thời, tiêu chuẩn này đòi hỏi hệ thống cung cấp nhiên liệu và kiểm soát khí thải của xe phải đạt hiệu quả cao hơn so với các thế hệ tiêu chuẩn trước.

Tiêu chuẩn EURO 4 không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật đối với Honda Sh mode 2027 mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách các mẫu xe của Honda được phát triển trong thời gian tới với những ưu tiên bao gồm: hiệu quả sử dụng nhiên liệu, khả năng vận hành và mức phát thải được kiểm soát.

Không chỉ dừng ở việc tối ưu hiệu suất và kiểm soát khí thải, Honda Sh mode 2027 còn được trang bị màn hình TFT 4,2 inch, hiển thị các thông số vận hành bằng màu sắc. Hộc đựng đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C, phục vụ nhu cầu sạc điện thoại khi di chuyển. Hệ thống khóa thông minh Smart Key tiếp tục được duy trì, đồng thời bổ sung chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện.

Về an toàn, các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp của Honda Sh mode 2027 đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, giúp hạn chế tình trạng bó cứng bánh khi phanh trong những tình huống nhất định.

Nhìn chung, những thay đổi trên Honda Sh mode 2027 tập trung vào khả năng kiểm soát khí thải và bổ sung tiện ích sử dụng cho khách hàng Việt.