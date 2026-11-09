Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT 4,2 inch, kết nối RoadSync, 6 tuỳ chọn màu sắc

Về thiết kế, Honda SH 350i 2027 kế thừa diện mạo được làm mới từ phiên bản 2025, với mặt nạ trước tinh chỉnh, cụm đèn pha LED tách đôi và hệ thống đèn chiếu sáng LED trên toàn xe. Thay đổi đáng kể nhất ở ngoại hình lần này nằm ở bảng màu sơn, khi Honda bổ sung hai tùy chọn mới gồm Mat Coal Black Metallic và Pearl Hawkseye Blue.

Honda SH 350i 2027.

Bên cạnh đó, hai màu Pearl Nebbia White và Pearl Falcon Grey cũng được cập nhật, trong khi hai phiên bản Sporty Mat Rock Gray và Mat Pearl Diaspro Red sở hữu mặt nạ trước sơn đen, tạo điểm nhấn thể thao hơn. Theo thông tin từ Honda Italia, cả 6 màu đều đi kèm bộ mâm, phuộc trước và ống xả sơn đen.

Kích thước tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên ở mức 2.160x742x1.177 mm, chiều cao yên 805 mm. Sàn để chân phẳng rộng 435 mm tiếp tục là ưu điểm thực dụng, kết hợp móc treo đồ có thể gập gọn và cốp dưới yên đủ sức chứa một mũ bảo hiểm fullface, đồng thời được trang bị đèn chiếu sáng bên trong.

Honda SH 350i 2027 không có thay đổi về hệ truyền động. Xe tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ xi lanh đơn, dung tích 330cc, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 29,4 mã lực, tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,5 Nm tại 5.250 vòng/phút, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro5+ tương tự cấu hình trên phiên bản 2025 sau khi được Honda bổ sung cảm biến oxy và tinh chỉnh bộ điều khiển ECU.

Sức mạnhcủa Honda SH 350i 2027 được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp V-Matic, đi kèm hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop và kiểm soát lực kéo HSTC có thể bật hoặc tắt. Theo công bố, xe có thể tăng tốc trên quãng đường 200 m trong 10,2 giây, đạt tốc độ tối đa 134 km/h và tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,33 lít/100 km theo chu trình WMTC. Với bình xăng dung tích 9,1 lít, SH 350i 2027 có khả năng di chuyển hơn 270 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu trong điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Hệ thống khung gầm của Honda SH 350i 2027 cũng được giữ nguyên, gồm khung thép dạng underbone, phuộc trước Showa đường kính 35 mm và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trọng lò xo. Xe sử dụng lốp Pirelli Angel, kết hợp phanh đĩa Nissin đường kính 256 mm ở bánh trước và 240 mm ở bánh sau. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, góp phần tăng độ an toàn khi phanh trên những điều kiện mặt đường khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh sau khi tăng tốc, đặc biệt trên bề mặt có độ bám thấp. Trọng lượng xe ở mức 172 kg, đi cùng bộ bánh xe đường kính 16 inch đặc trưng của dòng SH, hướng tới khả năng vận hành ổn định trên đường đô thị cũng như những hành trình dài hơn.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Honda SH 350i 2027 nằm ở khu vực bảng đồng hồ. Màn hình LCD đơn sắc trên phiên bản trước được thay thế bằng màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch, có khả năng hiển thị các thông tin như tốc độ, mức nhiên liệu và thời gian, đồng thời hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Thông qua ứng dụng Honda RoadSync trên nền tảng Android hoặc iOS, người dùng có thể kết nối điện thoại với xe để sử dụng một số tính năng tiện ích, trong đó có chỉ đường từng chặng hiển thị trực tiếp trên màn hình. Hệ thống cũng hỗ trợ các chức năng nghe gọi và điều khiển nhạc khi kết hợp với tai nghe Bluetooth trên mũ bảo hiểm. Cổng sạc USB-C vẫn được bố trí trong hộc chứa đồ phía trước giúp người dùng thuận tiện bổ sung năng lượng cho thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Những trang bị quen thuộc khác trên SH 350i vẫn được duy trì, gồm hệ thống khóa thông minh Smart Key, bộ chống trộm HISS và đèn báo phanh khẩn cấp ESS. Hệ thống ESS có khả năng kích hoạt đèn xi nhan nhấp nháy khi ABS phát hiện tình huống phanh gấp, qua đó cảnh báo các phương tiện phía sau.

Xe cũng có chân chống giữa và tùy chọn thùng chứa đồ Smart Top Box dung tích 35 lít với cơ chế tự khóa khi người lái rời khỏi xe. Tuy nhiên, thùng Smart Top Box cùng kính chắn gió và ốp tay lái chỉ được cung cấp dưới dạng trang bị tiêu chuẩn tại một số thị trường, trong đó có Italia.

Hiện Honda chưa công bố giá bán chính thức cũng như thời điểm bàn giao SH 350i 2027 tại thị trường châu Âu. Riêng khu vực Benelux, mẫu xe này chỉ được phân phối với bốn lựa chọn màu sắc.

- Video giới thiệu Honda SH 350i 2027. Nguồn: Honda Motorcycles Europe.