Honda SH 2027 thêm màu đặc biệt mới, giá bán lẻ từ gần 77 triệu đồng

Thiết kế của Honda SH 2027 không có thay đổi nào đáng kể so với bản tiền nhiệm. Điểm mới đáng chú ý nhất chính là màu đen độc bản “Aura Black Edition” được áp dụng trên phiên bản Thể thao của cả SH125i và SH160i.

Honda SH 2027 giữ nguyên các mức giá bán lẻ so với đời trước - Ảnh: HVN

Điểm đặc biệt ở các phiên bản này là màu đen được bao phủ toàn bộ thân xe cùng các chi tiết như ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt sau, kết hợp với thiết kế chữ V ở mặt nạ trước và logo SH chrome. Kiểu thiết kế này được kỳ vọng sẽ được giới trẻ ưa chuộng theo xu hướng thời trang mới.

Thiết kế phần đầu xe - Ảnh: HVN

Bên cạnh màu mới, Honda SH160i/125i 2027 cũng được phối màu lại trên tất cả phiên bản. Mẫu xe vẫn mang phong cách thiết kế châu Âu, kết hợp giữa xu hướng tối giản cùng các đường nét đặc trưng.

Hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng USB-C - Ảnh: HVN

Cụm đèn trước trang bị đồng bộ công nghệ LED thiết kế mới, hài hòa và cân đối với tổng thể phía trước của xe. Màn hình TFT 4,2 inch với thiết kế tối giản cho khả năng hiển thị sắc nét nhiều thông số của xe. Phần đuôi nổi bật với cụm đèn hậu LED 2 tầng cùng tay dắt sau được vuốt thon gọn.

Thiết kế phần đuôi xe - Ảnh: HVN

Honda SH 2027 sử dụng động cơ eSP+ 4 van đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nhờ được nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời cải tiến hệ thống xử lý khí thải trên ống xả để giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí và hình thành bụi mịn như CO, HC và NOx.

Màn hình tích hợp khả năng kết nối với điện thoại thông minh - Ảnh: HVN

Theo công bố của nhà sản xuất, động cơ trên SH160i/125i mới không chỉ duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, mà còn có thể giảm khoảng 60% lượng khí thải.

Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 - Ảnh: HVN

Mẫu xe tay ga cao cấp sở hữu các tiện ích hiện đại như lần đầu trang bị chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện tiện lợi trên khóa thông minh Smart Key, chức năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh qua ứng dụng My Honda+ trên SH160i, hộc đựng đồ phía trước rộng rãi tích hợp cổng sạc USB loại C, cốp chứa đồ dưới yên dung tích lớn 28 lít…

Cốp chứa đồ dưới yên dung tích 28 lít - Ảnh: HVN

Các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp đều trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC). Riêng các phiên bản Tiêu chuẩn dùng phanh CBS.

Phanh ABS 2 kênh trang bị trên các phiên bản Thể thao, Cao cấp và Đặc biệt - Ảnh: HVN

Honda SH 2027 sẽ chính thức mở bán kể từ ngày 10/11/2026 thông qua hệ thống cửa hàng ủy nhiệm của Honda (HEAD). Các mức giá bán lẻ đề xuất vẫn giữ nguyên so với bản tiền nhiệm.

Liên doanh Nhật Bản cho biết, từ ngày mở bán đến hết 30/11, những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe SH160i/125i 2027 màu “Aura Black Edition” sẽ được nhận bộ quà tặng gồm 1 mũ bảo hiểm Jet cao cấp màu đen xám và 1 thảm sàn cao cấp màu đen. Ngoài ra, người tiêu dùng thu cũ đổi mới để lên đời SH 2027 cũng sẽ nhận khoản ưu đãi 2,5 triệu đồng.