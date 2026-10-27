Honda SH 2027 giá từ 78,09 đến 104,49 triệu đồng

Ngày 27/10, Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu SH160i và SH125i phiên bản 2027, giá đề xuất lần lượt từ 95,29 triệu và 78,09 triệu đồng. Hai mẫu xe được nâng cấp động cơ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đồng thời bổ sung màu sắc và một số tiện ích.

Honda SH125i phiên bản đặc biệt màu Xám đen.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên SH160i/125i 2027 nằm ở động cơ eSP+ 4 van. Honda nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử để tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu, đồng thời cải tiến bộ xử lý khí thải trên ống xả nhằm hạn chế các chất gây ô nhiễm như CO, HC và NOx.

Theo nhà sản xuất, những cải tiến này giúp lượng khí thải giảm khoảng 60% so với phiên bản trước, trong khi vẫn duy trì khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Hãng chưa công bố mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể của phiên bản mới.

Về thiết kế, SH160i/125i 2027 bổ sung tùy chọn màu đen Aura Black Edition trên phiên bản Thể thao. Thân xe, ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt sau đều sử dụng màu đen, kết hợp logo SH mạ chrome và chi tiết hình chữ V ở mặt nạ trước. Các phiên bản còn lại được điều chỉnh cách phối màu.

Honda SH160i phiên bản cao cấp màu Đỏ đen.

Mẫu xe tiếp tục trang bị hệ thống đèn LED phía trước, đèn hậu LED hai tầng và màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch, hiển thị các thông tin vận hành.

Một tính năng mới là cảnh báo quên tắt khóa điện, tích hợp trên hệ thống khóa thông minh Smart Key. Riêng SH160i hỗ trợ kết nối điện thoại qua Bluetooth và ứng dụng My Honda+, cho phép người dùng nhận cảnh báo sắp hết nhiên liệu, quên tắt khóa điện, lỗi bất thường và theo dõi lịch sử bảo dưỡng.

Các phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kết hợp kiểm soát lực kéo HSTC, hỗ trợ hạn chế trượt bánh khi tăng ga. Phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS.

Những tiện ích khác gồm hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB-C và cốp dưới yên dung tích 28 lít.

SH160i/125i 2027 bán ra từ ngày 10/11 thông qua hệ thống đại lý HEAD trên toàn quốc. Khách mua phiên bản Thể thao màu Aura Black Edition từ ngày mở bán đến hết 30/11 được tặng mũ bảo hiểm và thảm sàn. Honda cũng triển khai chương trình thu xe cũ đổi xe mới với mức hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng, áp dụng đến hết tháng 11.

Cùng dịp, Honda giới thiệu dầu động cơ Pro Honda GLIDE dành cho xe tay ga cao cấp, sử dụng công nghệ dầu tổng hợp, độ nhớt 10W-30, đóng chai 800 ml. Sản phẩm dự kiến phân phối từ tháng 12/2026, giá bán chưa được công bố.