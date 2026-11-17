Honda SH 2027 chính thức mở bán tại Việt Nam: Giá cao nhất hơn 104 triệu đồng
Honda SH160i và SH125i phiên bản 2027 chính thức mở bán từ ngày 10/11 với giá từ 76,67 triệu đồng. Điểm nhấn là màu sơn mới Aura Black Edition và động cơ đạt chuẩn Euro 4 giúp giảm đáng kể khí thải. Khách mua phiên bản Thể thao trong tháng 11 được tặng quà và hỗ trợ đổi xe cũ lên đến 2,5 triệu đồng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/honda-sh-2027-chinh-thuc-mo-ban-tai-viet-nam-gia-cao-nhat-hon-104-trieu-dong-d37543.html