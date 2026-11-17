Doanh số phân khúc MPV sử dụng động cơ đốt trong tháng 10/2026 sụt giảm 22% xuống còn 3.368 xe, cho thấy sự hụt hơi rõ rệt của nhóm xe đa dụng máy xăng phổ thông. Trước sức ép kép từ sự trỗi dậy của các dòng xe điện chuyên dụng dịch vụ và chiến lược giảm giá sâu từ những mẫu MPV hạng C như Toyota Innova Cross, cuộc đua sinh tồn ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ đang trở nên rất khốc liệt.