Honda SH 150i bản giới hạn HRC 2026 về Việt Nam: Săn số đẹp, chờ giá bán

Rebel Motor Việt Nam vừa thông báo kế hoạch ra mắt mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026. Đây là phiên bản đặc biệt mang phong cách thể thao, được sản xuất với số lượng giới hạn và hướng tới nhóm khách hàng yêu thích dòng xe SH nhập khẩu từ Italy.

Rebel Motor Việt Nam vừa thông báo kế hoạch ra mắt mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026

Theo thông tin từ đơn vị phân phối, những chiếc Honda SH 150i HRC 2026 đầu tiên đã được đưa về kho tại Việt Nam, sẵn sàng cho sự kiện giới thiệu chính thức dự kiến diễn ra trong tuần tới.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất trên Honda SH 150i HRC 2026 là bộ tem phối ba màu trắng, đỏ và xanh đặc trưng của Honda Racing Corporation (HRC), bộ phận phụ trách hoạt động đua xe thể thao của Honda. Cách phối màu này mang đến diện mạo thể thao, khác biệt so với những phiên bản SH thông thường.

Trên mặt nạ phía trước, xe được bổ sung dòng chữ "Special Edition" cùng số thứ tự riêng, đánh dấu tính độc quyền của từng sản phẩm.

Theo Rebel Motor, bộ sưu tập Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 có tổng cộng 500 chiếc, bao gồm 200 xe SH 125i và 300 xe SH 150i. Mỗi chiếc xe được đánh số từ 001/500 đến 500/500.

Mỗi chiếc xe được đánh số từ 001/500 đến 500/500

Đáng chú ý, theo thông tin từ Rebel Motor, Honda Italia không sử dụng số thứ tự trùng nhau giữa hai phiên bản động cơ 125i và 150i. Như vậy, mỗi chiếc xe đều sở hữu một số thứ tự riêng biệt trong toàn bộ bộ sưu tập giới hạn.

Nắm bắt sở thích sưu tầm xe mang số đẹp của khách hàng Việt Nam, Rebel Motor cho biết đã chủ động tuyển chọn những chiếc xe sở hữu số thứ tự đặc biệt như số tam hoa, số lộc phát, số gắn với năm sinh hoặc các dãy số được quan niệm là mang ý nghĩa phong thủy.

Đây được xem là yếu tố tạo thêm sức hấp dẫn cho phiên bản HRC 2026, đặc biệt đối với nhóm khách hàng yêu thích sưu tầm SH Ý và tìm kiếm những chiếc xe có dấu ấn cá nhân.

Không chỉ xuất hiện trên mặt nạ, số thứ tự của từng xe còn được đồng bộ với chi tiết nhận diện trên mâm hợp kim nhôm. Mỗi chiếc Honda SH HRC 2026 cũng đi kèm một mũ bảo hiểm cao cấp phối màu HRC, mang số thứ tự tương ứng với xe.

Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị thùng hành lý phía sau tích hợp khóa từ và chức năng mở khóa điện tử, gia tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Giá bán của Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 vẫn chưa được công bố

Với thiết kế đặc biệt cùng số lượng sản xuất giới hạn, Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 được Rebel Motor định hướng không chỉ là phương tiện di chuyển cao cấp mà còn là sản phẩm dành cho những người yêu thích sưu tầm xe SH nhập khẩu từ Italy.

Tuy nhiên, giá bán chính thức của Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 tại Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố.

Rebel Motor dự kiến sẽ tiết lộ thêm thông tin tại sự kiện ra mắt tổ chức ở Cub Shop Premium Bikes, số 4382C Nguyễn Cửu Phú, TP.HCM, trong tuần tới.