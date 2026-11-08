Video: Honda giới thiệu hệ thống hỗ trợ người lái SENSING RIDE trên xe máy.

Tại triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Milan, Italy, Honda chính thức giới thiệu SENSING RIDE, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến dành cho xe máy. Đây là bước tiến mới trong chiến lược phát triển công nghệ an toàn của hãng xe Nhật Bản.

Theo Honda, SENSING RIDE sử dụng các cảm biến radar sóng milimet bố trí ở phía trước và phía sau xe để phát hiện phương tiện cùng điều kiện giao thông xung quanh. Hệ thống đồng thời phân tích thao tác của người lái và trạng thái vận hành nhằm đưa ra cảnh báo, hỗ trợ giảm nguy cơ xảy ra va chạm.

Honda SENSING RIDE - công nghệ hỗ trợ lái am toàn hơn cho xe máy.

Điểm đáng chú ý của công nghệ này là khả năng kết hợp với hộp số ly hợp kép DCT (Dual Clutch Transmission) do Honda phát triển. Hộp số DCT cho phép tích hợp các chức năng hỗ trợ người lái, đồng thời duy trì khả năng vận hành mượt mà và phù hợp với thao tác điều khiển.

Khi kết hợp với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC có chức năng Stop & Go, DCT hỗ trợ điều chỉnh tốc độ, chuyển số và tự động dừng xe trong điều kiện giao thông đông đúc. Hệ thống cũng hỗ trợ khởi hành, nhưng người lái vẫn cần thực hiện thao tác để xe tiếp tục di chuyển sau khi dừng.

Điểm đáng chú ý của công nghệ này là khả năng kết hợp với hộp số ly hợp kép DCT (Dual Clutch Transmission) do Honda phát triển.

Honda SENSING RIDE được phát triển với 10 chức năng, tập trung vào kiểm soát khoảng cách, cảnh báo nguy cơ va chạm và hỗ trợ quan sát giao thông. Trong đó, Adaptive Cruise Control (ACC) có khả năng duy trì tốc độ cài đặt và tự động điều chỉnh khoảng cách với phương tiện phía trước. Phiên bản ACC tích hợp Stop & Go giúp giảm tần suất thao tác tăng, giảm tốc khi di chuyển trong tình trạng ùn tắc.

Đối với những hành trình theo đoàn, Group Ride Assist hỗ trợ tự động điều chỉnh khoảng cách giữa các xe máy, giúp duy trì cự ly di chuyển ổn định. Trong khi đó, Distance Assist hỗ trợ giữ khoảng cách phù hợp khi người lái đang điều khiển tay ga và tiến gần phương tiện phía trước.

Honda SENSING RIDE được phát triển với 10 chức năng, tập trung vào kiểm soát khoảng cách, cảnh báo nguy cơ va chạm và hỗ trợ quan sát giao thông.

Về an toàn chủ động, hệ thống có Forward Collision Warning, hiển thị cảnh báo trên bảng đồng hồ khi phát hiện nguy cơ va chạm phía trước. Chức năng Brake Pulse hoạt động phối hợp với cảnh báo này nhằm tăng khả năng nhận biết nguy hiểm của người lái.

Bên cạnh đó, Emergency Braking Assist hỗ trợ lực phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm với phương tiện phía trước và người lái đã chủ động thực hiện thao tác phanh. Theo mô tả của Honda, đây là chức năng hỗ trợ phanh, không phải hệ thống tự động phanh khẩn cấp hoàn toàn. Honda SENSING RIDE còn tích hợp Blind Spot Information, sử dụng đèn báo trên gương chiếu hậu để cảnh báo khi có phương tiện xuất hiện trong vùng điểm mù.

Về an toàn chủ động, hệ thống có Forward Collision Warning, hiển thị cảnh báo trên bảng đồng hồ khi phát hiện nguy cơ va chạm phía trước.

Ở phía sau, Rear Collision Warning có thể kích hoạt đèn xi-nhan nhấp nháy nhanh nhằm cảnh báo phương tiện đang tiếp cận khi phát hiện nguy cơ va chạm từ phía sau. Trong khi đó, Rear Vehicle Notification thông báo trên màn hình đồng hồ khi có phương tiện tiến đến từ phía sau với tốc độ cao.

Như vậy, 10 chức năng của Honda SENSING RIDE không chỉ hỗ trợ duy trì tốc độ và khoảng cách mà còn giúp người lái nhận biết những tình huống giao thông khó quan sát trực tiếp.

Honda CRF1150L Africa Twin Adventure Sports 2027 sẽ là mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống SENSING RIDE.

Theo kế hoạch, Honda CRF1150L Africa Twin Adventure Sports 2027 sẽ là mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống SENSING RIDE. Honda chưa công bố chi tiết về thời điểm triển khai công nghệ này trên các dòng xe khác.

Việc phát triển SENSING RIDE nằm trong chiến lược an toàn toàn cầu mang tên “Safety for Everyone” của Honda. Hãng đặt mục tiêu giảm một nửa số ca tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda trên toàn cầu vào năm 2030, hướng tới không còn trường hợp tử vong liên quan đến các sản phẩm di chuyển của hãng vào năm 2050.