Honda sẽ đầu tư 2,5 tỷ USD xây nhà máy xe hybrid tại Mỹ

Theo Nikkei Asia, Honda dự kiến đầu tư 300 - 400 tỷ Yen (1,8 - 2,5 tỷ USD) để xây dựng nhà máy xe hybrid mới tại bang Ohio, Mỹ. Nếu đạt được thỏa thuận về các khoản hỗ trợ của bang, dự án sẽ khởi công từ năm 2027 và đi vào hoạt động năm 2030.

Honda có thể đầu tư 300 - 400 tỷ Yen (1,8 - 2,5 tỷ USD) để xây dựng nhà máy HEV mới tại bang Ohio, Mỹ. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công từ năm 2027 và đi vào hoạt động năm 2030.

Nhà máy sẽ có công suất khoảng 250.000 xe mỗi năm, tập trung sản xuất các mẫu SUV hybrid cỡ lớn. Dự án cũng giúp hãng nâng tổng năng lực sản xuất tại Bắc Mỹ thêm khoảng 10%, lên hơn 2 triệu xe/năm.

Bắc Mỹ chiếm khoảng 40% doanh số toàn cầu của Honda. Hãng kỳ vọng tiêu thụ 1,7 triệu xe tại khu vực này trong năm tài chính hiện tại, trong khi sản lượng quý II vừa qua đạt mức cao nhất kể từ năm 2019.

Vào tháng 3/2026, hãng hủy kế hoạch phát triển 3 mẫu xe điện dành cho Bắc Mỹ, đồng thời nâng mục tiêu doanh số hybrid toàn cầu năm 2030 lên 2,5 triệu xe, gấp 2,7 lần năm 2025.

Xe hybrid hiện trở thành trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của Honda. Vào tháng 3/2026, hãng hủy kế hoạch phát triển 3 mẫu xe điện dành cho Bắc Mỹ, đồng thời nâng mục tiêu doanh số hybrid toàn cầu năm 2030 lên 2,5 triệu xe, gấp 2,7 lần năm 2025.

Theo Alix Partners, doanh số xe hybrid tại Mỹ có thể đạt 5,7 triệu chiếc vào năm 2030, tương đương 34% thị trường, tăng khoảng 60% so với dự báo năm 2026. Xe hybrid được đánh giá sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng ngay cả khi xe điện tăng trưởng trở lại sau năm 2030.

Doanh số HEV tại Mỹ có thể đạt 5,7 triệu chiếc vào năm 2030, tương đương 34% thị trường. Xe hybrid được đánh giá sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng ngay cả khi xe điện tăng trưởng trở lại sau năm 2030.

Honda cũng cho biết đang xem xét thiết kế dây chuyền sản xuất mới có thể linh hoạt chuyển đổi sang xe điện, đồng thời nâng tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện hybrid tại Mỹ từ khoảng 20% lên 90% vào năm 2029 nhằm giảm tác động từ thuế quan và rủi ro thương mại.