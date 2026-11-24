Theo Carscoops, tại sự kiện ra mắt Avancier, Honda tiết lộ sẽ ra mắt 6 mẫu xe hybrid mới. Các mẫu xe đặt cạnh Honda Avancier được trùm kín, tuy nhiên vẫn để lộ chút thông tin nhờ vài đường nét và phom dáng tổng thể.

Ngay bên cạnh Avancier là một mẫu SUV có kích thước nhỏ hơn đôi chút. Khả năng cao đây là Honda CR-V thế hệ thứ 7 sắp ra mắt.

Honda CR-V mới sẽ sử dụng nền tảng khung gầm mô-đun cỡ trung vừa trình làng trên mẫu Avancier 3 hàng ghế, tuy nhiên sẽ cắt giảm trọng lượng và giảm chi phí sản xuất. Xe cũng được kỳ vọng sẽ trang bị hệ truyền động hybrid tự sạc thế hệ mới của Honda, phát triển dựa trên động cơ 4 xy-lanh dung tích 2.0L với những tinh chỉnh toàn diện, nhẹ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Tương tự Honda Avancier, động cơ xăng trên Honda CR-V mới sẽ kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh điện tử DualPower eAWD kèm 2 motor điện, tích hợp công nghệ giả lập chuyển số S+ Shift của Honda.

Trong hàng chờ của Honda còn có một mẫu xe sở hữu trọng tâm thấp và dáng vẻ thuôn mượt hơn khá rõ. Chuyên trang Carscoops cho rằng đây là thế hệ kế tiếp của Honda Civic hoặc Honda Accord.

Cái tên tiếp theo được nhắc tới là Honda HR-V, cùng với Honda Odyssey thế hệ mới. Lúc này, Honda Odyssey có hai phiên bản khác nhau, trong đó vòng đời hiện tại của Odyssey phiên bản sản xuất tại Mỹ dành cho thị trường Bắc Mỹ đã kéo dài từ năm 2017. Biến thể sản xuất tại Trung Quốc, dành cho thị trường Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã tồn tại từ năm 2013.

Theo Carscoops, cả hai do vậy đều đã đến lúc sẵn sàng cho thế hệ mới ra mắt. Tuy nhiên, đang xuất hiện thông tin cho rằng Odyssey phiên bản dành cho thị trường Mỹ thế hệ tiếp theo đã bị hoãn sang năm 2030.

Tại Nhật Bản, Odyssey cạnh tranh với Toyota Alphard và Nissan Elgrand - cả hai đều có tùy chọn hệ truyền động hybrid. Trong khi đó tại thị trường Mỹ, đối thủ của Honda Odyssey đều là những mẫu xe điện hóa, gồm Toyota Sienna, Kia Carnival và Chrysler Pacifica.

Trong bối cảnh đó, Odyssey dành cho thị trường Bắc Mỹ dự kiến sẽ sử dụng động cơ V6 hybrid đang được phát triển, hứa hẹn đạt hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cao hơn kèm khả năng tăng tốc mạnh mẽ hơn.

Tất cả xe hybrid Honda chuẩn bị ra mắt trong tương lai đều sẽ mang logo mới kiểu tối giản, đồng thời áp dụng ngôn ngữ thiết kế có phần vuông vức hơn - thiết kế từng được hé lộ trên Hybrid Sedan Prototype và Honda Avancier.

Các mẫu xe mới cũng được kỳ vọng sẽ sở hữu màn hình lớn hơn, vô-lăng đáy phẳng tích hợp các phím điều khiển, cùng nhiều công nghệ tiên tiến bên trong khoang lái.