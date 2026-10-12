Honda sắp đổi tên dải sản phẩm hybrid, đồng thời chuẩn bị ra mắt 15 mẫu xe mới

Hãng xe Nhật Bản chưa xác nhận tên gọi chính thức của mẫu SUV cỡ D mới Honda Avancier 2026. Tuy nhiên, thông tin được chia sẻ bởi Autolifethailand cũng phù hợp với thông báo mới đây trên trang tin toàn cầu của Honda.

Cụ thể, hôm 9/10/2026, Tập đoàn Honda Nhật Bản cho biết sẽ dùng tên gọi mới là “Honda Hybrid” cho thế hệ xe lai xăng điện tiếp theo của hãng, đồng thời cũng là tên gọi được sử dụng khi truyền thông đến khách hàng toàn cầu. Tên gọi mới sẽ thay cho hậu tố “e:HEV” đã được sử dụng cho các dòng sản phẩm hybrid từ năm 2020.

Thông báo đổi tên dòng xe hybrid đăng trên trang Autolifethailand - Ảnh chụp màn hình

Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc mảng ô tô mà Honda công bố hồi tháng 5/2026. Theo đó, hãng xe Nhật Bản sẽ tập trung nguồn lực phát triển và sản xuất sang các dòng xe hybrid. Với kế hoạch này, Honda dự kiến sẽ ra mắt đến 15 mẫu xe hybrid thế hệ mới và đều sử dụng tên gọi “Honda Hybrid”.

Toàn bộ các mẫu xe hybrid mới sẽ được ra mắt từ cuối năm 2026 cho đến hết năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2030. Tên gọi chính thức của các mẫu xe này hiện chưa được tiết lộ.

Một số trang tin chuyên về ô tô nhận định việc Honda sử dụng tên gọi mới sẽ đồng nghĩa bỏ tên gọi “e:HEV” trên các mẫu xe hiện hành. Dù vậy, hãng xe Nhật Bản cũng chưa xác nhận thông tin này.

Phiên bản hybrid Honda Civic e:HEV đang phân phối tại thị trường Việt Nam.

Honda hiện cũng đang phân phối một số mẫu xe với phiên bản hybrid là Civic e:HEV, HR-V e:HEV và CR-V e:HEV. Nhiều khả năng tên gọi của các mẫu xe này vẫn sẽ được giữ nguyên ít nhất cho đến khi ra mắt thế hệ hoàn toàn mới.

Theo chia sẻ của Honda Nhật Bản, thế hệ xe hybrid tiếp theo sẽ được nâng cấp các thành phần chính gồm động cơ, cụm truyền động (drive unit) và công nghệ điều khiển. Hãng mở rộng dải vận hành hiệu suất cao của động cơ, đồng thời cải thiện hiệu suất và làm gọn cụm truyền động.

Dải sản phẩm Honda Hybrid cũng sẽ sử dụng nền tảng mới với độ cứng vững và trọng lượng được tối ưu, kèm cách tiếp cận mới về độ cứng thân xe nhằm cải thiện khả năng vào cua và độ bám đường. Honda đồng thời bổ sung hệ thống quản lý chuyển động (Motion Management System), công nghệ điều khiển tích hợp do hãng tự phát triển, cùng hệ dẫn động bốn bánh điện e-AWD được phát triển mới.