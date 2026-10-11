Honda Rebel 500 2027 ra mắt với E-Clutch và màn hình TFT mới

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên Honda Rebel 500 thế hệ mới là công nghệ E-Clutch, từng được Honda ứng dụng trên hai mẫu mô tô CB650R và CBR650R. Hệ thống này hỗ trợ người lái khởi hành, dừng xe và sang số mà không cần bóp tay côn theo cách truyền thống. Người điều khiển chỉ cần thao tác cần số để quá trình chuyển số diễn ra thuận tiện và mượt mà hơn. Đây là nâng cấp hướng đến việc đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Để phù hợp với sở thích của từng người, E-Clutch cho phép lựa chọn ba mức lực đạp cần số gồm Cứng, Trung bình và Mềm. Dù được bổ sung công nghệ hỗ trợ điện tử, xe vẫn giữ nguyên tay côn cơ học để người lái chủ động điều khiển khi cần thiết. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa thao tác truyền thống và cơ chế hỗ trợ tự động. Việc giảm bớt thao tác bóp côn cũng góp phần hạn chế sự mệt mỏi khi phải dừng, khởi hành liên tục trên đường phố.

Xe vẫn giữ nguyên tay côn cơ học để người lái chủ động.

Khả năng vận hành của Honda Rebel 500 2027 tiếp tục dựa trên động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 471cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này đạt công suất tối đa 45,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43,3 Nm tại 6.000 vòng/phút. Cách phân bổ sức mạnh phù hợp với đặc trưng của dòng cruiser, ưu tiên sự linh hoạt ở dải vòng tua thấp và trung bình. Nhờ vậy, mẫu xe có thể đáp ứng cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình cần khả năng tăng tốc ổn định.

Không yêu cầu người lái liên tục duy trì vòng tua cao, động cơ Rebel 500 hướng đến khả năng cung cấp lực kéo tương đối sớm. Đặc tính này hỗ trợ xe tăng tốc thuận tiện trong điều kiện giao thông đô thị. Bên cạnh E-Clutch, Honda vẫn trang bị bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch nhằm nâng cao sự thoải mái và an toàn khi vận hành. Cơ cấu này giúp giảm lực bóp côn khi sử dụng theo cách truyền thống, đồng thời hạn chế hiện tượng bánh sau trượt do lực hãm động cơ khi giảm số đột ngột.

Khối động cơ này đạt công suất tối đa 45,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút.

Về tư thế điều khiển, Rebel 500 2027 tiếp tục duy trì thiết kế yên thấp với chiều cao 690 mm và trọng tâm xe đặt thấp. Cấu hình này giúp người lái dễ chống chân xuống mặt đường, giữ thăng bằng thuận tiện hơn khi dừng xe hoặc xoay trở trong không gian hẹp. Theo thông tin được công bố, thiết kế phù hợp với cả những người có chiều cao khoảng 1,6 m. Đây cũng là một lợi thế giúp mẫu cruiser 500cc tiếp cận nhóm khách hàng mới làm quen với mô tô phân khối lớn.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, Honda còn làm mới khu vực hiển thị thông tin trên Rebel 500. Cụm đồng hồ LCD đơn sắc trước đây được thay bằng màn hình TFT màu hình tròn kích thước 3,5 inch. Màn hình mới có độ phân giải cao, cải thiện khả năng quan sát dưới ánh sáng mạnh nhưng vẫn giữ phong cách cổ điển đặc trưng của xe. Ngoài ra, cụm công tắc bên trái được thiết kế lại với 6 nút bấm, giúp người lái thao tác và điều hướng các thông số thuận tiện hơn.

Honda còn làm mới khu vực hiển thị thông tin trên Rebel 500.

Hiện Honda Rebel 500 2027 mới được giới thiệu tại thị trường quốc tế và chưa có kế hoạch phân phối chính thức tại Việt Nam. Nếu được đưa về nước, mẫu xe sẽ tham gia cạnh tranh trong nhóm cruiser tầm trung với những cái tên đáng chú ý. Trong đó, Kawasaki Eliminator 500 sử dụng động cơ 451cc là một đối thủ cùng phân khúc, còn Royal Enfield Super Meteor 650 hướng đến phong cách cruiser hoài cổ với động cơ dung tích lớn hơn. Những nâng cấp về E-Clutch, màn hình TFT và tính tiện dụng có thể trở thành điểm khác biệt đáng chú ý của Rebel 500 trong cuộc cạnh tranh này.