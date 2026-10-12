Honda Rebel 500 2027 ra mắt: Bổ sung E-Clutch, màn hình TFT, tối ưu trải nghiệm đi phố

Honda Rebel 500 phiên bản 2027 đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý của dòng cruiser tầm trung khi được bổ sung công nghệ hỗ trợ sang số E-Clutch cùng loạt thay đổi về trang bị. Sau nhiều năm duy trì thiết kế chủ đạo, mẫu xe tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng thay vì thay đổi toàn diện kiểu dáng.

Điểm mới nổi bật trên Rebel 500 2027 là hệ thống E-Clutch, công nghệ từng được Honda trang bị trên các mẫu mô tô CB650R và CBR650R. Hệ thống cho phép người lái khởi hành, dừng xe và sang số mà không cần bóp tay côn trong những điều kiện vận hành phù hợp. Lực tác động lên cần số có thể điều chỉnh theo ba mức Cứng, Trung bình và Mềm, đáp ứng thói quen sử dụng khác nhau.

Dù được bổ sung công nghệ điện tử, Rebel 500 vẫn giữ cần côn cơ học, cho phép người lái chủ động điều khiển theo cách truyền thống. Trang bị này được kỳ vọng giảm bớt thao tác khi xe di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc, nơi người lái thường xuyên phải dừng và khởi hành.

Động cơ 471cc được giữ nguyên

Honda Rebel 500 2027 tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 471cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 45,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43,3 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt ở dải tua thấp và trung bình, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những chuyến đi đường dài. Động cơ dung tích vừa phải cũng giúp Rebel 500 trở thành lựa chọn đáng chú ý với người dùng muốn nâng cấp từ các mẫu mô tô phân khối nhỏ lên phân khúc 500cc.

Bên cạnh E-Clutch, xe tiếp tục được trang bị bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch. Cơ cấu này hỗ trợ giảm lực bóp côn khi vận hành thủ công, đồng thời hạn chế hiện tượng bánh sau bị trượt khi giảm số đột ngột do lực hãm động cơ.

Sự kết hợp giữa hai công nghệ giúp Rebel 500 duy trì đặc tính vận hành quen thuộc, đồng thời tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Màn hình TFT mới, yên xe cao 690mm

Ở phần công thái học, Honda tiếp tục duy trì chiều cao yên 690mm cùng trọng tâm thấp, đặc trưng của dòng Rebel. Thiết kế này hỗ trợ người lái chống chân và giữ thăng bằng khi dừng xe, đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông đô thị.

Thay đổi đáng chú ý khác nằm ở cụm đồng hồ. Màn hình LCD đơn sắc trên phiên bản trước được thay bằng màn hình màu TFT dạng tròn, kích thước 3,5 inch. Thiết kế mới cải thiện khả năng hiển thị thông tin, đồng thời vẫn hài hòa với phong cách cổ điển của mẫu cruiser.

Cụm công tắc bên trái cũng được thiết kế lại với sáu nút bấm, giúp người lái thao tác và điều hướng các thông tin trên màn hình thuận tiện hơn.

Chờ thông tin phân phối tại Việt Nam

Honda Rebel 500 2027 hiện được giới thiệu tại thị trường quốc tế. Thời điểm phân phối chính thức tại Việt Nam chưa được công bố.

Nếu được đưa về nước, mẫu xe sẽ tham gia phân khúc cruiser tầm trung, cạnh tranh với những cái tên như Kawasaki Eliminator 500 sử dụng động cơ 451cc và Royal Enfield Super Meteor 650 mang phong cách hoài cổ.

Với E-Clutch, màn hình TFT và tư thế lái đặc trưng, Rebel 500 2027 tập trung cải thiện tính tiện dụng mà không làm mất đi bản sắc cruiser. Tuy nhiên, giá bán và thời điểm mở bán tại Việt Nam vẫn là những thông tin được người dùng quan tâm.