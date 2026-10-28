Honda ra mắt SH160i/125i 2027: Nâng cấp động cơ Euro 4, lộ diện sắc đen độc bản

SH160i/125i 2027 - Khẳng định khí chất

Không ngừng sáng tạo để mang đến những trải nghiệm vượt mong đợi cho khách hàng, HVN luôn nỗ lực phát triển những sản phẩm không chỉ đáp ứng xu hướng di chuyển hiện đại mà còn thể hiện phong cách sống, cá tính và đẳng cấp riêng của người sở hữu.

Song song, HVN tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trong phát triển công nghệ môi trường thông qua việc không ngừng cải tiến công nghệ động cơ và tối ưu hiệu suất vận hành trên các dòng xe máy sử dụng động cơ đốt trong, góp phần giảm phát thải và hướng tới kiến tạo một xã hội di chuyển xanh, sạch và bền vững hơn tại Việt Nam.

Với định hướng đó, HVN tự hào giới thiệu SH160i/125i 2027 - Khẳng định khí chất, nổi bật với thiết kế sang trọng, sắc đen độc bản “Aura Black Edition” mới trên phiên bản Thể Thao đầy uy lực và trẻ trung, cùng động cơ eSP+ mạnh mẽ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4 và loạt tiện ích thông minh, mang đến trải nghiệm lái thoải mái, tiện nghi trên mỗi hành trình.

Honda SH160i/125i 2027 chính thức ra mắt với thiết kế đậm chất châu Âu, nổi bật là sắc đen độc bản “Aura Black Edition” trên phiên bản Thể thao đầy uy lực.

SH160i/125i 2027 chính là biểu tượng hàng đầu của dòng xe tay ga cao cấp và thời thượng - nơi thiết kế đẳng cấp, hiệu suất vượt trội cùng công nghệ tiên tiến hội tụ để tạo nên một “tuyệt tác xe tay ga” chinh phục mọi ánh nhìn.

Không chỉ dừng lại ở chuẩn mực đỉnh cao cho phong cách sống hiện đại, SH160i/125i 2027 còn là tuyên ngôn kiêu hãnh của người thành công - bất kể bạn là ai hay ở độ tuổi nào - khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, sức hút dẫn đầu và bản lĩnh làm chủ mọi hành trình.

Thiết kế tinh tế, sang trọng cùng sắc đen độc bản “Aura Black Edition” mới đầy uy lực

Kế thừa tinh hoa của dòng xe SH danh tiếng, SH160i/125i 2027 mang trên mình ngôn ngữ thiết kế đậm phong cách châu Âu - thanh thoát, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và khí chất lịch lãm. Sự kết hợp hài hòa giữa xu hướng tối giản thời thượng, những đường nét đặc trưng làm nổi bật vẻ tinh tế, cuốn hút trong từng chi tiết, tạo nên diện mạo thời thượng, xứng tầm đẳng cấp của chủ sở hữu, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của dòng xe SH.

Đặc biệt, SH160i/125i 2027 giới thiệu lựa chọn màu sắc mới - sắc đen độc bản “Aura Black Edition” trên phiên bản thể thao, mang đến diện mạo trẻ trung, năng động và đầy mạnh mẽ. Bao phủ toàn bộ thân xe cùng các chi tiết như: Ngàm phanh, lò xo giảm sóc sau và tay dắt sau là sắc đen đầy uy lực, kết hợp với thiết kế chữ V ở mặt nạ trước và logo SH chrome, tạo nên tổng thể liền mạch, khỏe khoắn và đậm chất thể thao.

Không chỉ tôn lên vẻ sang trọng đặc trưng của dòng xe SH, “Aura Black Edition” còn mang đậm tinh thần trẻ trung, năng động và cá tính, giúp chủ nhân tự tin thể hiện phong cách độc bản và khẳng định dấu ấn khác biệt trên mọi hành trình.

Bên cạnh sắc màu mới, những thay đổi tinh tế trong cách phối màu trên tất cả các phiên bản của SH160i/125i 2027 cũng làm mới thiết kế sang trọng vốn có của mẫu xe ga cao cấp, mang đến đa dạng lựa chọn, phù hợp với cá tính của từng khách hàng.

Không chỉ nổi bật ở diện mạo tổng thể, SH160i/125i mới tiếp tục được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết. Cụm đèn trước được trang bị đồng bộ công nghệ LED hiện đại với thiết kế mới tinh tế, hài hòa và cân đối với tổng thể phía trước của xe.

Trong khi đó, đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED 2 tầng tinh xảo cùng tay dắt sau được vuốt thon gọn đầy phong cách, hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch và thời thượng của mẫu xe.

Cụm đồng hồ trang bị màn hình TFT 4,2 inch cao cấp, hiển thị sắc nét các thông số và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth trên phiên bản SH160i.

Màn hình TFT 4,2 inch với thiết kế tối giản và cao cấp, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội, cùng khả năng hiển thị nhiều thông số với màu sắc phong phú và chân thực, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông tin cần thiết trong quá trình di chuyển.

Động cơ eSP+ mạnh mẽ đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4

Trên nền tảng động cơ eSP+ 4 van vận hành mượt mà, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, được trang bị đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm và nhận được sự tin tưởng của khách hàng qua nhiều năm, SH160i/125i 2027 được HVN tiếp tục cải tiến nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4 nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe lâu dài, đặc biệt tại các vùng phát thải thấp.

Mẫu xe tay ga cao cấp sở hữu khối động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4, giúp giảm khoảng 60% lượng khí thải so với thế hệ trước.

Cụ thể, mẫu xe được nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời cải tiến hệ thống xử lý khí thải trên ống xả để giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí và hình thành bụi mịn như: CO, HC và NOx.

Nhờ đó, so với phiên bản trước, SH160i/125i mới không chỉ duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, mà còn có thể giảm khoảng 60% lượng khí thải.

Qua đó, thể hiện cam kết và sự chủ động của HVN trong việc không ngừng cải tiến công nghệ và mang đến những giải pháp di chuyển thân thiện hơn với môi trường, giúp khách hàng thêm an tâm khi lựa chọn và gắn bó với chiếc xe trong nhiều năm tới, đồng thời góp phần kiến tạo một tương lai giao thông xanh và sạch hơn.

Tiện ích nổi bật và công nghệ hiện đại

Bên cạnh những cải tiến về thiết kế và động cơ, SH160i/125i mới còn được trang bị mới và tiếp tục duy trì loạt tiện ích hiện đại, giúp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng:

- Chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện tiện lợi lần đầu được trang bị trên khóa thông minh Smart Key.

- Chức năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh qua ứng dụng My Honda+ trên phiên bản SH160i, mang đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi và chủ động hơn với các tính năng như: Nhận cảnh báo sắp hết nhiên liệu, quên tắt khóa điện và lỗi bất thường; theo dõi thông tin và lịch sử bảo dưỡng xe; hiển thị sự kiện cá nhân trên màn hình đồng hồ;…

- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh được trang bị trên 2 bánh ở các phiên bản thể thao, đặc biệt và cao cấp, giúp ổn định sự cân bằng của xe, đặc biệt trong tình huống cần phanh gấp hay trên những đoạn đường trơn ướt, mang lại sự an tâm trên mỗi hành trình.

- Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC được trang bị ở các phiên bản thể thao, đặc biệt và cao cấp, sử dụng cảm biến tốc độ quay tại bánh trước và bánh sau, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga, giúp khách hàng an tâm và tự tin hơn trên mọi cung đường.

- Hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, tích hợp cổng sạc USB loại C tiện dụng.

- Cốp đựng đồ với dung tích lớn 28 lít, thuận tiện cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Từ ngày 10-11-2026, SH160i/125i 2027 sẽ chính thức bán ra thị trường thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với mức giá cho từng phiên bản từ 78.090.000đ đến 104.490.000đ (đã bao gồm thuế VAT) và rất nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách hàng.