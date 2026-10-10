Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh

Hãng xe Nhật Bản Honda đang nghiên cứu công nghệ sạc không dây cho phép ô tô điện nhận năng lượng trực tiếp từ mặt đường trong quá trình di chuyển. Giải pháp này được kỳ vọng giúp giảm số lần xe phải dừng tại các trạm sạc, đồng thời hỗ trợ mở rộng khả năng ứng dụng xe điện trong hoạt động vận tải.

Theo Carscoops, hãng xe Nhật Bản hợp tác với Tập đoàn Taisei để phát triển hệ thống truyền tải điện không dây qua mặt đường, còn gọi là WPT (Wireless Power Transfer). Công nghệ sử dụng thiết bị truyền điện được lắp dưới mặt đường và bộ thu, phát công suất cao bố trí dưới gầm xe.

Khi phương tiện chạy qua khu vực được trang bị hệ thống, điện năng có thể được truyền từ mặt đường tới xe mà không cần kết nối bằng dây cáp như phương thức sạc pin thông thường.

Ý tưởng đường sạc không dây không còn mới trong ngành công nghiệp ô tô. Stellantis từng giới thiệu mô hình đường có khả năng sạc xe điện khi di chuyển vào năm 2021. Một công ty khởi nghiệp của Israel cũng đã thử nghiệm công nghệ tương tự vào năm 2023, trong khi Hyundai đang nghiên cứu giải pháp này.

Tuy nhiên, việc triển khai trên diện rộng vẫn đối mặt với nhiều thách thức về chi phí xây dựng hạ tầng, hiệu suất truyền tải điện, độ bền mặt đường và khả năng tương thích với phương tiện.

Hiện Honda chưa công bố chi tiết về hiệu suất truyền tải năng lượng cũng như lượng điện thực tế mà hệ thống có thể bổ sung cho pin trong quá trình xe di chuyển. Do đó, chưa thể xác định công nghệ này có thể giúp kéo dài quãng đường vận hành của ô tô điện đến mức nào trong điều kiện sử dụng thực tế.

Theo kế hoạch, Honda sẽ tập trung phát triển ứng dụng cho xe thương mại cỡ lớn trong giai đoạn đầu.

Hãng dự kiến xây dựng một đoạn đường thử nghiệm cùng Taisei vào cuối năm 2026 nhằm đánh giá độ bền và khả năng chịu lực của mặt đường tích hợp thiết bị truyền điện. Sau đó, các xe thương mại cỡ lớn sẽ được đưa vào thử nghiệm. Hệ thống dự kiến được nâng cấp để đạt công suất truyền tải lên tới 150 kW.

Honda cho biết công nghệ sạc khi xe đang di chuyển không nhằm thay thế hoàn toàn các phương thức sạc tại nhà hoặc trạm sạc công cộng trong tương lai gần. Thay vào đó, giải pháp này có thể giúp giảm tần suất sạc, đặc biệt đối với các phương tiện hoạt động liên tục trên những tuyến đường cố định.

Sau giai đoạn thử nghiệm trên đường chuyên dụng, Honda dự kiến bắt đầu thử nghiệm công nghệ trên các tuyến đường công cộng tại Nhật Bản từ năm 2027. Hãng kỳ vọng việc phát triển hạ tầng sạc không dây sẽ góp phần thúc đẩy phổ biến xe điện và hỗ trợ mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

(Theo Carscoops)

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