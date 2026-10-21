Honda phát triển công nghệ sạc ô tô điện khi đang chạy

Honda vừa công bố phát triển công nghệ sạc không dây cho xe điện trong lúc vận hành, nhằm giảm thiểu thời gian dừng sạc cho các xe tải nặng. Công nghệ này được phát triển cùng sự hợp tác của công ty xây dựng Taisei, tập trung vào hạ tầng đường bộ tích hợp thiết bị truyền tải điện không dây.

Mô phỏng công nghệ sạc không dây cho xe điện khi di chuyển trên đường tích hợp thiết bị truyền tải điện. Ảnh: Autocar

Honda đã phát triển công nghệ mang tên 'dynamic wireless power transfer', cho phép sạc pin xe điện với công suất lên đến 150kW trong khi xe vẫn đang di chuyển trên đường. Đây là bước tiến nhằm giảm thời gian dừng sạc cho các phương tiện vận tải nặng như xe tải lớn.

Kể từ năm 2021, Honda đã nghiên cứu về công nghệ sạc xe điện khi đang chạy và gần đây đã công bố thành tựu trong việc phát triển hệ thống cơ bản cho công nghệ này. Công nghệ truyền tải điện không dây động giúp duy trì năng lượng liên tục cho xe, hạn chế việc phải dừng lại để sạc pin truyền thống.

Công ty xây dựng Nhật Bản Taisei đang hợp tác với Honda để phát triển các phương pháp thi công nhằm tích hợp thiết bị truyền tải điện không dây xuống mặt đường. Đồng thời, Taisei cũng phát triển các trạm cung cấp điện một chiều (DC) đặt bên đường để hỗ trợ hệ thống sạc này.

Phòng nghiên cứu và phát triển của Honda chịu trách nhiệm thiết kế các bộ thu và phát điện tương thích với hệ thống truyền tải điện không dây động. Sự phối hợp này nhằm đảm bảo hiệu quả và tính ổn định của quá trình sạc trong điều kiện vận hành thực tế.

Công nghệ này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc phát triển hạ tầng cho xe điện, đặc biệt là các phương tiện thương mại cỡ lớn, giúp giảm thiểu thời gian chết do sạc pin và tăng hiệu quả vận hành trên các tuyến đường dài.