Honda phát triển Công nghệ sạc không dây cho xe điện khi di chuyển

Công nghệ sạc không dây cho phép xe nhận điện khi chạy

Honda cùng hai công ty xây dựng Taisei và Taisei Rotec đang phát triển công nghệ nền tảng cho hệ thống truyền điện không dây trên mặt đường bằng phương thức ghép từ. Công nghệ này đặt các bộ truyền điện dưới mặt đường, trong khi xe điện sử dụng bộ nhận điện lắp ở phía dưới để tiếp nhận năng lượng khi đang di chuyển.

Khác với công nghệ sạc không dây dành cho xe dừng tại một vị trí cố định, Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT) cho phép phương tiện nhận điện trong quá trình vận hành. Honda kỳ vọng giải pháp này giúp giảm số lần xe phải dừng tại trạm sạc, đồng thời tăng tính tiện dụng và phạm vi hoạt động của xe điện.

Công nghệ sạc không dây cho xe điện khi di chuyển. Ảnh: Honda.

Hệ thống gồm ba thành phần chính: Nguồn điện một chiều đặt bên ngoài đường, các bộ truyền điện được tích hợp dưới mặt đường và bộ nhận điện lắp trên xe. Honda chịu trách nhiệm phát triển bộ truyền và bộ nhận điện. Taisei phụ trách hệ thống cấp điện một chiều, trong khi Taisei Rotec phát triển phương pháp thi công đường có tích hợp thiết bị truyền điện.

Việc đưa thiết bị truyền điện xuống dưới mặt đường đặt ra yêu cầu cao về độ bền. Honda cho biết nhóm phát triển đã tiến hành các thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng chịu tải khi xe thương mại cỡ lớn đi qua.

Theo đó, cấu trúc bộ truyền được tối ưu để chịu được phương tiện có tổng trọng lượng khoảng 20 tấn, đồng thời bảo đảm độ bền của mặt đường trong thời gian dài.

Tiềm năng lớn trong lĩnh vực logistics và vận tải.

Honda và các đối tác dự kiến xây dựng một đoạn đường thử nghiệm tại Nhật Bản từ cuối năm 2026. Nhóm phát triển sẽ kiểm tra độ bền của hệ thống thông qua thử nghiệm tương đương tải trọng của 1 triệu lượt phương tiện đi qua.

Bên cạnh độ bền, chương trình thử nghiệm cũng đánh giá khả năng truyền điện và các biện pháp hạn chế rò rỉ trường điện từ. Sau giai đoạn này, nhóm phát triển hướng tới kiểm tra khả năng truyền điện ở công suất tối đa 150 kW, mức phù hợp với nhu cầu của các phương tiện thương mại cỡ lớn.

Các thử nghiệm tiếp theo sẽ tập trung vào khả năng duy trì truyền điện khi xe chạy ở tốc độ cao. Honda dự kiến phối hợp với Taisei và Taisei Rotec thử nghiệm công nghệ DWPT trên đường công cộng tại Nhật Bản từ tháng 4/2027.

Công nghệ sạc không dây cho xe điện của Honda có tiềm năng lớn. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Honda đánh giá công nghệ DWPT có tiềm năng lớn trong lĩnh vực logistics và vận tải. Xe tải điện hoạt động trên các tuyến đường dài có thể bổ sung năng lượng ngay trong quá trình di chuyển, qua đó giảm nhu cầu sử dụng bộ pin dung lượng quá lớn hoặc phải dừng lâu tại trạm sạc.

Cách tiếp cận này cũng có thể thay đổi yêu cầu đối với hạ tầng sạc xe điện. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các trạm sạc cố định, phương tiện có thể bổ sung năng lượng tại những đoạn đường được tích hợp hệ thống truyền điện.

Tuy nhiên, để DWPT trở thành một phần phổ biến của hạ tầng giao thông, Honda và các đối tác vẫn phải giải quyết nhiều bài toán. Chi phí cải tạo và xây dựng mặt đường, độ bền của thiết bị, hiệu suất truyền điện, an toàn liên quan đến trường điện từ và phương án thu hồi chi phí đầu tư đều có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai trên diện rộng.

Việc thử nghiệm trên đường công cộng từ năm 2027 sẽ là bước quan trọng để Honda đánh giá khả năng đưa công nghệ sạc khi đang chạy từ môi trường thử nghiệm sang điều kiện giao thông thực tế.