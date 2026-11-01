Honda phát triển Civic Type R mới, hứa hẹn mạnh hơn bản cũ 315 mã lực

Honda xác nhận đang phát triển phiên bản Civic Type R HRC cho thị trường Mỹ, đánh dấu khả năng mở rộng dòng xe hiệu suất cao với những nâng cấp chuyên sâu từ bộ phận đua xe Honda Racing Corporation (HRC).

Theo Carscoops, mẫu Civic Type R HRC được Honda đưa tới triển lãm phụ tùng và xe độ SEMA 2026 tại Las Vegas (Mỹ), diễn ra từ ngày 3-6/11. Đây là phiên bản phát triển từ Civic Type R, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe thể thao cỡ nhỏ và đòi hỏi khả năng vận hành cao.

Trước đó, Civic Type R HRC từng xuất hiện dưới dạng concept tại Triển lãm Ô tô Tokyo năm 2026. Tuy nhiên, Honda chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức, giá bán hay thông số kỹ thuật cuối cùng của phiên bản dành cho thị trường Mỹ.

Những hình ảnh do Honda công bố cho thấy Civic Type R HRC vẫn được ngụy trang, nhưng có thể thấy một số thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Phần đầu xe có cản trước hầm hố hơn, trong khi khu vực phía trên vòm bánh trước được bổ sung các chi tiết khí động học. Phía sau là cánh gió kích thước lớn, tạo diện mạo thể thao hơn bản tiêu chuẩn.

Các chi tiết này cho thấy Honda có thể tập trung cải thiện lực ép xuống mặt đường, qua đó tăng độ ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua. Nếu được áp dụng trên phiên bản thương mại, những thay đổi về ngoại thất nhiều khả năng sẽ đi kèm nâng cấp hệ thống treo, giảm xóc và phanh.

Đáng chú ý nhất là khả năng cải thiện sức mạnh động cơ. Civic Type R hiện sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 315 mã lực tại thị trường Mỹ. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 6 cấp.

Honda chưa xác nhận Civic Type R HRC có được tăng công suất hay không. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể bản HRC mới sẽ được cải tiến mạnh hơn so với Type R cũ.

Nếu được nâng cấp cả động cơ lẫn hệ thống khung gầm, Civic Type R HRC có thể trở thành lựa chọn hướng đến những khách hàng thường xuyên sử dụng xe trên đường đua, nhưng vẫn muốn duy trì tính thực dụng của một mẫu hatchback hiệu suất cao.

Bên cạnh Civic Type R HRC, Honda còn giới thiệu nhiều mẫu xe và dự án độ đặc biệt tại SEMA 2026. Đáng chú ý có Honda Passport Baja Spec Trophy Truck, mẫu xe đua địa hình được trang bị động cơ V6 2.4L tăng áp kép kết hợp công nghệ hybrid, cho công suất hơn 1.300 mã lực theo thông tin được công bố.

Với những người yêu thích Honda Prelude thế hệ mới, dự án Hasport Prelude Club Racer cũng thu hút sự chú ý. Thay vì giữ hệ truyền động hybrid nguyên bản, mẫu xe này được cải tiến theo hướng thể thao với động cơ và hộp số sàn 6 cấp lấy từ Civic Type R.

Đặc biệt, HRC tại Mỹ sẽ giới thiệu dòng phụ tùng hiệu suất chính hãng tại SEMA 2026, gồm hệ thống ống xả thể thao, bộ vành rèn nhẹ và cần số ngắn dành cho một số mẫu xe như Civic Type R, Honda Passport TrailSport và Acura Integra Type S. Các sản phẩm dự kiến được phân phối qua đại lý và kênh trực tuyến từ tháng 3/2027.

(Theo Carscoops)