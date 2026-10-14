Honda PCX 160 2027 trình làng, giá hơn 82 triệu đồng

Dự kiến, Honda PCX 160 2027 sẽ có mặt tại hệ thống đại lý ủy quyền Honda Impugn X và Boon Siew Honda từ ngày 14/10, cung cấp hai tùy chọn màu sắc gồm xám và trắng. Mức giá trên chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Xe được áp dụng chế độ bảo hành hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi phát sinh từ quá trình sản xuất.

Honda PCX 160 2027.

Honda PCX 160 2027 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe tay ga có kiểu dáng hiện đại, khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị và tiện nghi phục vụ những hành trình dài hơn. Xe sử dụng động cơ SOHC 4 van, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 157 cc.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động V-Matic và hệ truyền động bằng dây đai. Cấu hình này giúp xe vận hành thuận tiện trong điều kiện giao thông đông đúc, đồng thời duy trì khả năng tăng tốc phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày.

Honda PCX 160 có trọng lượng 132 kg, bình xăng dung tích 8,1 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 2,3 lít/100 km. Với những thông số này, xe có thể đạt phạm vi di chuyển lý thuyết khoảng 350 km sau mỗi lần đổ đầy bình, tùy điều kiện vận hành và cách sử dụng thực tế.

Đây là lợi thế đáng chú ý đối với người dùng thường xuyên di chuyển trong thành phố hoặc cần một phương tiện phục vụ cả nhu cầu đi làm lẫn những chuyến đi cuối tuần. Bên cạnh đó, chiều cao yên 764 mm giúp người lái dễ tiếp cận hơn, trong khi khoảng sáng gầm 134 mm phù hợp với điều kiện đường sá đô thị thông thường.

PCX 160 2027 được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC), hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh sau khi độ bám đường suy giảm. Đồng thời, xe còn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, góp phần tăng khả năng kiểm soát khi phanh gấp.

Các tiện ích khác gồm hệ thống khóa thông minh Smart Key và chức năng dừng, khởi động động cơ tự động, giúp giảm thời gian động cơ chạy không tải khi dừng xe trong một số điều kiện nhất định. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 30 lít, cung cấp không gian để mũ bảo hiểm và những vật dụng cá nhân cần thiết, qua đó nâng cao tính thực dụng của mẫu xe tay ga này.

Một điểm nhấn đáng chú ý trên Honda PCX 160 2027 là màn hình TFT-LCD kích thước 5 inch, hiển thị các thông tin vận hành và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống Honda RoadSync. Tính năng kết nối Bluetooth cho phép người dùng tiếp cận một số chức năng tương thích trên điện thoại ngay trong quá trình sử dụng xe.

Ngoài ra, Honda PCX 160 2027 còn được trang bị cổng sạc USB-C, đáp ứng nhu cầu nạp pin cho các thiết bị di động. Những trang bị này giúp PCX 160 bắt kịp xu hướng số hóa trên các mẫu xe tay ga hiện đại, đồng thời gia tăng sự tiện lợi trong những chuyến đi hằng ngày.

Hệ thống treo của Honda PCX 160 gồm phuộc ống lồng phía trước và cặp giảm xóc phía sau có bình chứa khí riêng biệt. Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực đơn ở cả hai bánh. Bộ bánh xe có kích thước 14 inch phía trước và 13 inch phía sau, đi cùng lốp trước 110/70 và lốp sau 130/70.

- Video cận cảnh Honda PCX 160 2027. Nguồn: Meng Heng Review.