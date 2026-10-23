Mẫu SUV hoàn toàn mới của Honda được cho là sẽ sở hữu hệ truyền động hybrid thế hệ tiếp theo và có thể ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2026, song hãng xe Nhật Bản vẫn chưa xác nhận danh tính của sản phẩm mới.

Hình ảnh được Honda Thái Lan hé lộ tập trung vào các chi tiết nhận diện công nghệ, nổi bật là hai từ khóa “Smart” và “Hybrid” cùng biểu tượng chữ A cách điệu ở trung tâm. Những dấu hiệu này khiến nhiều người liên hệ mẫu xe bí ẩn với Avancier, dòng SUV có định hướng cao cấp hơn CR-V. Tuy nhiên, teaser hiện chưa cung cấp đủ thông tin để khẳng định tên gọi chính thức hay thiết kế tổng thể của xe.

Honda nhá hàng mẫu SUV hoàn toàn mới đầy bí ẩn.

Theo các đồn đoán đang lan truyền, Avancier thế hệ mới có thể được phát triển theo hướng SUV hạng D, với kích thước lớn hơn và định vị sang trọng hơn Honda CR-V. Nếu thông tin này chính xác, mẫu xe sẽ giúp Honda mở rộng lựa chọn trong nhóm SUV cỡ lớn, thay vì chỉ tập trung vào những dòng xe phổ biến hiện nay.

Công nghệ truyền động được cho là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Một số nguồn tin nhận định mẫu SUV mới có thể là sản phẩm đầu tiên ứng dụng hệ thống Honda Hybrid – Smart Hybrid Next Generation. Đây được kỳ vọng là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược điện hóa của hãng xe Nhật Bản, dù cấu hình động cơ, công suất và thông số vận hành hiện vẫn chưa được công bố.

Ngoài công nghệ hybrid, màu đỏ Burgundy cũng được nhắc đến như một lựa chọn màu sắc chủ đạo trong chiến dịch giới thiệu xe. Gam màu này được cho là phù hợp với hình ảnh cao cấp mà mẫu SUV bí ẩn có thể hướng tới. Dù vậy, đây vẫn chỉ là thông tin dự đoán, chưa phải chi tiết được Honda xác nhận.

Thái Lan hiện được đồn đoán là địa điểm tổ chức màn ra mắt toàn cầu của mẫu SUV hoàn toàn mới, với thời gian có thể rơi vào tháng 11/2026. Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, đây sẽ là diễn biến đáng chú ý đối với thị trường ô tô khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, hãng chưa công bố lịch trình ra mắt chính thức cũng như xác nhận mẫu xe có phải Avancier hay không.

Ở thời điểm hiện tại, các thông tin về tên gọi, kích thước, trang bị và hệ truyền động của mẫu SUV vẫn cần được kiểm chứng. Hình ảnh teaser mới chỉ cho thấy Honda đang chuẩn bị giới thiệu một sản phẩm gắn với thông điệp về công nghệ hybrid. Những chi tiết cụ thể hơn sẽ phải chờ hãng công bố trong thời gian tới.