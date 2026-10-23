Honda-Mitsubishi bắt tay, sẽ có 'bản sao' Triton ở Đông Nam Á từ 2028

Sau nhiều đồn đoán, Honda và Mitsubishi vừa chính thức xác nhận hợp tác thông qua biên bản ghi nhớ phát triển một mẫu bán tải mang thương hiệu Honda, dựa trên nền tảng Triton và dự kiến bán ra tại Đông Nam Á từ năm 2028.

Dù thỏa thuận dùng từ "phát triển", chuyên trang Motor1 cho rằng mẫu bán tải này nhiều khả năng chỉ là phiên bản "sao y" của Triton khi Mitsubishi sẽ là bên phụ trách phần lớn khối lượng công việc chính.

Bán tải khung gầm rời đầu tiên của Honda

Thỏa thuận này đánh dấu sáng kiến cung ứng bổ trợ đầu tiên giữa hai hãng xe Nhật Bản, đồng thời mang đến cho Honda một lối tắt để nhanh chóng gia nhập phân khúc bán tải ở Đông Nam Á - nơi mà hãng hiện chưa có bất kỳ đại diện nào.

Ở chiều ngược lại, thỏa thuận này cũng giúp Mitsubishi hưởng lợi từ việc gia tăng sản lượng sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan.

Lúc này, Honda vẫn chưa công bố tên gọi cho mẫu bán tải mới hay hé lộ bất kỳ thiết kế nào của xe. Hãng xe Nhật Bản chỉ cho biết mẫu bán tải sẽ được phát triển dựa trên Triton - dòng bán tải 1 tấn sử dụng khung gầm rời khá quen thuộc với khách hàng nhiều nước Đông Nam Á.

Dù vẫn chưa rõ cách thức hợp tác giữa 2 bên, Motor1 nghiêng về khả năng Honda sẽ bán xe dạng rebadge, tức chỉ đổi logo Mitsubishi thành Honda trên nguyên mẫu bán tải Triton. Giải pháp này được đánh giá là hợp lý để tối ưu chi phí và đẩy nhanh tiến độ.

Honda xác nhận hợp tác Mitsubishi để cùng phát triển một mẫu bán tải khung gầm rời, dựa trên Triton và bán ra tại Đông Nam Á từ 2028. Ảnh: Mitsubishi.

Honda không phải chưa từng làm bán tải, nhưng Ridgeline lại là một dòng bán tải khung gầm liền khối. Việc tự phát triển một mẫu bán tải khung gầm rời do vậy sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc, biến giải pháp vay mượn nền tảng phần cứng có sẵn từ Mitsubishi trở nên hợp lý hơn.

Mitsubishi Triton nguyên bản được trang bị động cơ diesel tăng áp 2.4L hoặc động cơ xăng 2.4L hút khí tự nhiên, công suất thay đổi tùy thị trường và phiên bản. Trong đó, tùy chọn cao cấp nhất sử dụng động cơ diesel tăng áp kép, cho công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 470 Nm và kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II của Mitsubishi, khóa vi sai cầu sau cùng 7 chế độ lái cũng là trang bị có trên Mitsubishi Triton, nhiều khả năng được chuyển trọn vẹn sang mẫu bán tải mới của Honda.

Liệu có đến Việt Nam?

Chuyên trang Motor1 cho biết mục tiêu ra mắt mẫu bán tải khung gầm rời vào năm 2028 được Honda xác nhận áp dụng riêng cho thị trường Đông Nam Á. Đây cũng là khu vực chính của mẫu bán tải hợp tác giữa Honda với Mitsubishi.

Thái Lan gần như chắc chắn sẽ nằm ở vị trí đầu tiên trong kế hoạch của Honda với mẫu bán tải khung gầm rời này. Sau "thiên đường" bán tải Đông Nam Á, liệu Việt Nam có là điểm đến tiếp theo mà "bản sao" của Triton được giới thiệu?

Lúc này, danh mục ôtô của Honda tại Việt Nam chỉ gồm các mẫu sedan, MPV và SUV, chưa có sự xuất hiện của bất kỳ mẫu bán tải nào.

Trong khi đó, thị trường bán tải ở Việt Nam đang chứng kiến Ford Ranger ở ngôi vị dẫn đầu doanh số trong thời gian khá dài, áp đảo sức bán của nhóm bán tải Nhật gồm Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Nissan Navara và chính Mitsubishi Triton.

Honda chưa có bán tải ở Việt Nam, hiện chỉ bán các mẫu SUV, sedan và MPV. Ảnh: Phúc Hậu, HVN.

Với việc bán tải mới của Honda gần như chắc chắn sẽ là phiên bản "sao y" từ Mitsubishi Triton, không nhiều cơ sở để tin rằng hãng xe Nhật Bản sẽ mang mẫu xe này về kinh doanh tại Việt Nam. "Bài toán" Ford Ranger còn chưa thể giải xong, nhóm bán tải Nhật hiện tại còn đang chuẩn bị đón "sóng" mới từ VinFast VF Wild.

Có thể Honda sẽ chỉ mang mẫu bán tải mới về trưng bày, chủ yếu phục vụ mục đích thăm dò thị trường. Trong trường hợp hãng xe Nhật Bản thực sự muốn bán, doanh số mẫu bán tải khung gầm rời "sao y" từ Mitsubishi Triton khả năng cao sẽ không thể tốt như kỳ vọng.