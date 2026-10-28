Honda HR-V 2027 trình làng tại Nhật Bản, giá từ 456 triệu đồng

Tại Nhật Bản, Honda HR-V 2027 mang tên Vezel, trong khi tên gọi quen thuộc vẫn được sử dụng ở nhiều thị trường khác. Đây cũng là mẫu xe cần phân biệt với HR-V tại Bắc Mỹ, vốn có kích thước lớn hơn và sử dụng nền tảng khác. Phiên bản hiện hành ra mắt năm 2021, trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2024 trước khi tiếp tục được điều chỉnh cho đời xe 2027.

Thay vì thay đổi toàn bộ thiết kế, Honda lựa chọn cách làm mới một số chi tiết để tạo khác biệt cho HR-V 2027.

Thay vì thay đổi toàn bộ thiết kế, Honda lựa chọn cách làm mới một số chi tiết để tạo khác biệt cho phiên bản mới. Cụm đèn trước được bổ sung nền tối màu trên toàn bộ các phiên bản, giúp phần đầu xe trông khỏe khoắn hơn. Ở các bản e Z và Play Package, ốp cản cùng viền hốc bánh được sơn đồng màu thân xe, tạo cảm giác liền mạch thay vì tương phản với những chi tiết nhựa tối màu.

Khách hàng muốn chiếc SUV có diện mạo nổi bật hơn có thể lựa chọn gói phụ kiện Black Sport Style lắp tại đại lý. Bộ phụ kiện mới thay thế bốn gói Urban, Sports, Casual và Active trước đây, với các chi tiết màu đen được sử dụng xuyên suốt ngoại thất. Những điểm nhấn gồm lưới tản nhiệt họa tiết riêng, ốp cản trước và sau có chi tiết crôm đen, gương chiếu hậu cùng cánh gió sơn đen. Bộ mâm hợp kim 18 inch phay kim cương hoàn thiện phong cách thể thao cho xe.

Trong cabin, Honda HR-V 2027 không chạy theo xu hướng tăng kích thước màn hình mà tiếp tục duy trì bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 9 inch. Thay đổi đáng chú ý nằm ở hàng ghế sau, nơi cửa gió điều hòa và hai cổng sạc USB-C được trang bị tiêu chuẩn, giúp cải thiện sự thuận tiện khi di chuyển cùng gia đình hoặc trên những hành trình dài.

Khoang lái của Honda HR-V 2027.

Trang bị trên HR-V 2027 cũng được phân hóa rõ hơn theo phiên bản. Bản e X bổ sung chức năng sưởi ghế trước, trong khi Play Package có thể lựa chọn cửa sổ trời toàn cảnh gồm hai tấm kính, camera quan sát đa góc và hệ thống âm thanh 10 loa. Nhờ đó, người mua có thêm lựa chọn nâng cấp tiện nghi mà không cần thay đổi sang một dòng xe khác.

Về vận hành, Honda HR-V 2027 tiếp tục sử dụng hai cấu hình động lực gồm động cơ xăng 1.5L và hệ truyền động hybrid e kết hợp động cơ xăng cùng mô-tơ điện. Bản máy xăng đi kèm hộp số CVT và có tùy chọn dẫn động bốn bánh, còn bản hybrid có thể lựa chọn dẫn động cầu trước. Honda chưa công bố thay đổi về thông số động cơ, vì vậy trọng tâm của phiên bản mới vẫn nằm ở thiết kế và trải nghiệm sử dụng thay vì nâng cấp hiệu năng.

Danh mục xe tại Nhật Bản gồm các phiên bản G, e X, e Z và Play Package. Bản RS với hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng thể thao dự kiến sẽ được bổ sung sau. Cách phân chia này giúp khách hàng lựa chọn giữa cấu hình cơ bản, bản hybrid và các phiên bản chú trọng ngoại hình hoặc tiện nghi.

Honda HR-V 2027 tiếp tục sử dụng hai cấu hình động lực gồm động cơ xăng 1.5L và hệ truyền động hybrid e kết hợp động cơ xăng cùng mô-tơ điện.

Giá xe Honda HR-V 2027 khởi điểm từ 2.777.500 yên đối với bản G dẫn động bốn bánh, tương đương khoảng 456 triệu đồng. Ở đầu bảng, bản e Z Play Package dẫn động bốn bánh có giá 3.885.200 Yên, tương đương khoảng 637 triệu đồng. Đây là mức quy đổi tham khảo từ giá tại Nhật Bản, chưa bao gồm các khoản thuế, phí và chi phí phát sinh nếu xe được nhập khẩu sang thị trường khác.

Hiện Honda chưa xác nhận những điều chỉnh dành cho HR-V 2027 tại Nhật Bản có được áp dụng cho các thị trường quốc tế hay không. Vì vậy, người dùng tại Việt Nam vẫn cần chờ thông tin riêng từ hãng trước khi có thể xác định liệu phiên bản mới có xuất hiện trong danh mục phân phối trong nước.