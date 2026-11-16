Honda HR-V 2027 bản cao cấp được trang bị công nghệ giả lập chuyển số từ Prelude

Honda tiếp tục mở rộng dòng Vezel (HR-V) tại Nhật Bản với hai phiên bản mới e RS và TrailSport 2027. Cả hai đều sở hữu thiết kế riêng, sử dụng hệ truyền động hybrid e và được trang bị công nghệ giả lập chuyển số S+ Shift từng xuất hiện trên Civic e RS và mẫu coupe thể thao Prelude.

Trong đó, Vezel e TrailSport là phiên bản mới, phát triển từ concept TrailSport HRC từng xuất hiện tại triển lãm Tokyo Auto Salon. Xe có lưới tản nhiệt thiết kế riêng tích hợp đèn LED định vị, các điểm nhấn màu cam ở viền đèn sương mù và mép lưới tản nhiệt. Giá nóc màu đen và đề-can đen nhám trên nắp ca-pô là những chi tiết tạo phong cách địa hình.

Khoang nội thất sử dụng tông màu tối, kết hợp đường chỉ khâu và dây đai an toàn màu cam. Ghế bọc da tổng hợp phối nỉ thêu họa tiết riêng, có lớp phủ chống thấm nước. Trang bị tiêu chuẩn gồm vô-lăng sưởi, cảnh báo điểm mù và cốp chỉnh điện.

Trong khi đó, Vezel e RS là phiên bản cao cấp nhất, nổi bật với bodykit khí động học, mâm hợp kim 18 inch màu đen nhám, logo Honda crôm đen và huy hiệu RS màu đỏ. Xe còn có hệ thống treo hạ thấp cùng hệ thống lái được tinh chỉnh riêng nhằm mang lại cảm giác vận hành thể thao hơn.

Nội thất bản RS sử dụng ghế da tổng hợp phối da lộn, đường chỉ khâu đỏ trắng, trần xe tối màu và bàn đạp thép không gỉ. Màn hình cảm ứng 9 inch và sạc không dây được trang bị tiêu chuẩn.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ hybrid e 1.5L, cho công suất 129 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253Nm. Điểm đáng chú ý là hệ thống S+ Shift, cho phép người lái sử dụng lẫy chuyển số sau vô-lăng để trải nghiệm cảm giác sang số theo cấp thông qua hiệu ứng âm thanh và điều chỉnh mô-men xoắn, dù xe không sử dụng hộp số truyền thống.

Honda cung cấp cả cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh toàn thời gian cho hai phiên bản này.

Tại Nhật Bản, Vezel e TrailSport 2027 có giá từ 3.439.700 yên (khoảng 562,5 triệu đồng), trong khi bản e RS khởi điểm 3.830.200 yên (khoảng 612,3 triệu đồng). Phiên bản RS dẫn động bốn bánh có giá cao nhất, ở mức 4.050.200 yên (khoảng 652,1 triệu đồng).

Hiện Honda chưa xác nhận liệu các phiên bản này có được phân phối tại những thị trường khác hay tiếp tục dành riêng cho Nhật Bản.