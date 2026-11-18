Honda Hornet 2.0 vừa được một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM giới thiệu đến khách hàng Việt Nam. Mẫu naked bike gắn động cơ 185 cc được nhập khẩu từ Ấn Độ, giá bán dự kiến 145 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Honda Hornet 2.0 lần lượt 2.034 x 783 x 1.064 mm, chiều dài cơ sở 1.356 mm. Chiều cao yên tại vị trí người lái khoảng 790 mm. Khối lượng bản thân của mẫu naked bike ở mức 142 kg.

Honda Hornet 2.0 sở hữu diện mạo cơ bắp, đầu xe cắt xẻ khá ấn tượng. Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng bóng LED.

Đuôi xe gọn gàng, đèn xi-nhan đặt trên chắn bùn.

Hệ thống phuộc hành trình ngược USD màu vàng phía trước cũng góp phần tạo nên điểm nhấn ngoại hình cho Honda Hornet 2.0.

Bánh trước và sau của Honda Hornet 2.0 sử dụng mâm hợp kim 17 inch, lốp thể thao bản rộng, kèm theo phanh đĩa. Xe được trang bị ABS 2 kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC.

Cận cảnh trang bị giảm xóc đơn monoshock màu đỏ cho bánh sau của xe.

Bình xăng tạo hình góc cạnh, dung tích 12 lít.

Tại khu vực đầu xe, Honda Hornet 2.0 được trang bị màn hình TFT kích thước 4,2 inch, đi kèm tính năng kết nối Honda RoadSync liên kết xe với smartphone.

"Trái tim" của Honda Hornet 2.0 là khối động cơ xy-lanh đơn, 4 kỳ dung tích 185 cc, làm mát bằng không khí và kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Thiết lập này sản sinh công suất tối đa khoảng 17 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 15,7 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Hộp số tay 5 cấp đi kèm bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt Assist/Slipper Clutch, hỗ trợ giảm lực bóp tay côn, hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật hoặc nảy khi người lái chuyển về số thấp ở tốc độ cao.

Khi ra mắt, khu vực trưng bày Honda Hornet 2.0 có sự xuất hiện của các tùy chọn màu sắc gồm Xanh Athletic Blue Metallic, Đỏ Radiant Red Metallic và Đen Pearl Igneous Black.

Ở cùng tầm giá 145 triệu đồng của Honda Hornet 2.0, khách Việt hiện có vài lựa chọn xe phân phối chính hãng như Yamaha MT-03 (129 triệu đồng), Honda GB350S (134,9 triệu đồng), Suzuki V-Strom 250SX (132,9 triệu đồng). Tuy nhiên, đơn vị nhập khẩu và phân phối cho biết Honda Hornet 2.0 không nhắm đến cạnh tranh bằng giá bán hay dung tích động cơ.

Theo lời đơn vị phân phối, mẫu côn tay nhập khẩu Ấn Độ sẽ thu hút sự quan tâm nhờ kết hợp giữa thương hiệu Honda, thiết kế Streetfighter, hệ thống treo thể thao và các công nghệ hỗ trợ lái. Honda Hornet 2.0 do vậy sẽ nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích môtô nhập khẩu, ưu tiên sự khác biệt so với những mẫu xe phổ thông, đồng thời quan tâm đến trải nghiệm sở hữu một chiếc naked bike có nhiều trang bị hiện đại.