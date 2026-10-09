Honda giới thiệu xe SUV đô thị giá hơn 300 triệu đồng, cạnh tranh Kia Seltos

Honda Elevate được giới thiệu lần đầu tại Ấn Độ vào năm 2023 và sau đó được xuất khẩu sang Nhật Bản dưới tên gọi Honda WR-V. Sau khoảng ba năm có mặt trên thị trường, phiên bản nâng cấp được kỳ vọng giúp mẫu SUV này duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc ngày càng đông đúc. Thay vì thay đổi toàn diện, Honda lựa chọn điều chỉnh một số chi tiết thiết kế nhằm mang đến diện mạo khỏe khoắn hơn, đồng thời bổ sung những trang bị thiết thực cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Honda Elevate 2026.

Ở ngoại thất, điểm thay đổi nổi bật nhất của Honda Elevate 2026 là lưới tản nhiệt mới với tạo hình mạnh mẽ hơn. Logo Honda được chuyển lên nắp ca-pô, nhường vị trí phía trước cho họa tiết tổ ong kết hợp các chi tiết trang trí màu đen. Dải đèn định vị ban ngày LED dạng phân đoạn được bố trí ở khu vực giữa hai cụm đèn pha, tạo điểm nhấn nhận diện cho phần đầu xe. Trong khi đó, cản trước cơ bản vẫn giữ nguyên thiết kế của phiên bản trước, nhưng khu vực các khe hút gió giả hai bên được bổ sung chi tiết cùng màu thân xe quanh đèn sương mù. Thân xe và đuôi xe không có thay đổi đáng kể, còn bảng màu ngoại thất được mở rộng với màu sơn Nordic Forest Pearl mới.

Honda cũng bổ sung phiên bản cao cấp ZX+ Black dành cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao và cá tính. Biến thể này sở hữu bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen cùng nội thất bọc da, tạo sự khác biệt so với các phiên bản thông thường. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm nhiều phụ kiện như ốp bảo vệ cản trước, nẹp bảo vệ cửa và các chi tiết trang trí mạ crôm hoặc crôm tối màu. Những tùy chọn này giúp người dùng cá nhân hóa chiếc SUV theo sở thích mà không cần thay đổi cấu trúc tổng thể của xe.

Khoang nội thất Honda Elevate 2026 được điều chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Các chi tiết trang trí giả gỗ trên phiên bản trước được thay thế bằng lớp đệm giả da mở rộng trên bảng táp-lô, kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng nội thất mới. Khu vực các nút điều khiển điều hòa cũng được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế, trong khi màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch dạng độc lập tiếp tục được giữ lại. Dù không phải một cuộc lột xác toàn diện, những thay đổi này giúp cabin có cảm giác cao cấp hơn và tăng tính đồng bộ trong thiết kế.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về tiện nghi là ghế thông gió được trang bị cho cả hàng ghế trước và hàng ghế sau. Đây là tính năng nổi bật trong phân khúc SUV phổ thông tại Ấn Độ, đặc biệt hữu ích khi xe vận hành trong điều kiện khí hậu nóng. Tuy nhiên, Honda Elevate chưa có chức năng massage ghế, trong khi một số đối thủ như Skoda Kushaq đã cung cấp tiện nghi này. Bù lại, mẫu SUV của Honda được cải thiện khả năng cách âm, đồng thời có thể trang bị ghế trước chỉnh điện, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau, đèn đọc sách cảm ứng và chức năng khởi động động cơ từ xa, tùy phiên bản.

Về an toàn, tất cả các phiên bản Honda Elevate 2026 đều được trang bị tiêu chuẩn sáu túi khí. Những biến thể cao cấp được bổ sung gói công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến Honda Sensing ADAS, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và các hệ thống hỗ trợ người lái khác. Việc duy trì trang bị an toàn tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe, đồng thời bổ sung thêm công nghệ ở các phiên bản cao cấp, giúp Elevate tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ vốn có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Mẫu SUV hạng B này có chiều dài 4.312 mm, phát triển trên nền tảng dùng chung với sedan Honda City, nhưng không có tùy chọn hệ truyền động điện hóa. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Việc không bổ sung hệ truyền động hybrid hay động cơ tăng áp cho thấy Honda vẫn ưu tiên cấu hình tương đối đơn giản, hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự quen thuộc và tính thực dụng.

Honda Elevate phiên bản nâng cấp hiện đã nhận đặt hàng tại Ấn Độ. Giá niêm yết của xe dao động từ 1.180.000-1.840.000 Rupee (tương đương 315,64-492,19 triệu đồng). Elevate cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Renault Duster và Nissan Tekton.

- Video giới thiệu Honda Elevate 2026. Nguồn: Honda Cars India.