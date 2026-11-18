Mẫu xe underbone này hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày, đồng thời tạo sự khác biệt nhờ thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc mô tô địa hình. Honda XRM125 Motard 2027 được công bố với giá bán 77.500 Peso Philippines (tương đương 31,31 triệu đồng).

Honda XRM125 Motard 2027.

Ở phiên bản 2027, Honda XRM125 Motard được làm mới với các tấm ốp hông thiết kế lại cùng bộ tem đồ họa mới, trong khi những đường nét đặc trưng của dòng xe vẫn được giữ nguyên. Phần đầu xe nổi bật với chắn bùn trước đặt cao và cụm đèn pha lấy cảm hứng từ dòng mô tô địa hình CRF của Honda. Sự kết hợp giữa kiểu dáng underbone nhỏ gọn và những chi tiết mang phong cách off-road giúp XRM125 Motard có diện mạo khỏe khoắn, khác biệt so với các mẫu xe kapchai phổ biến tại Đông Nam Á.

Cung cấp sức mạnh cho Honda XRM125 Motard 2027 là động cơ SOHC dung tích 125cc, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,55 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số bốn cấp kiểu quay và bộ ly hợp ly tâm, cấu hình quen thuộc trên những mẫu xe underbone hướng đến tính tiện dụng.

Theo công bố của Honda, mức tiêu hao nhiên liệu của XRM125 Motard đạt 66,6 km/lít theo chu trình thử nghiệm WMTC. Xe sử dụng bình xăng dung tích 3,9 lít, đồng thời được trang bị cả hệ thống khởi động điện và cần đạp, mang lại sự linh hoạt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về khả năng vận hành, Honda XRM125 Motard 2027 sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 70/90 và lốp sau 80/90. Điểm đáng chú ý là hệ thống phanh đĩa thủy lực được trang bị ở cả bánh trước lẫn bánh sau, thay vì cấu hình phanh tang trống thường xuất hiện trên nhiều mẫu underbone phổ thông.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát xe và độ êm ái khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Honda cũng bổ sung tấm chắn bảo vệ động cơ phía dưới, giúp hạn chế nguy cơ va đập từ đá sỏi hoặc các chướng ngại vật khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề.

Với trọng lượng 106 kg, Honda XRM125 Motard có chiều cao yên 774 mm, chiều dài cơ sở 1.239 mm và khoảng sáng gầm 144 mm. Những thông số này cho thấy mẫu xe được phát triển theo hướng nhỏ gọn, thuận tiện khi xoay trở trong đô thị nhưng vẫn có khả năng thích nghi với một số cung đường có chất lượng mặt đường không đồng đều.

Trang bị trên xe tương đối cơ bản, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD và ngăn chứa đồ bên dưới yên. Đáng chú ý, hệ thống chiếu sáng vẫn sử dụng bóng đèn thông thường thay vì công nghệ LED hiện đại, trong khi Honda tiếp tục duy trì ổ khóa khởi động cơ học thay vì chuyển sang hệ thống khóa thông minh.

XRM là dòng xe được Honda phát triển riêng cho thị trường Philippines và bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 12/2001. Qua nhiều năm, dòng xe này tạo được dấu ấn nhờ khả năng kết hợp giữa tính thực dụng của một mẫu underbone với kiểu dáng lấy cảm hứng từ mô tô địa hình. Đây cũng là yếu tố giúp Honda XRM khác biệt so với những mẫu kapchai thông thường, vốn chủ yếu tập trung vào khả năng di chuyển trong đô thị và tiết kiệm nhiên liệu.