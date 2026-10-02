Honda GB350S ra mắt - nhập khẩu Nhật Bản, giá gần 135 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu môtô phân khối lớn Honda GB350S. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có một phiên bản với giá bán 134,99 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Honda GB350S lần lượt 2.175 x 790 x 1.100 mm, chiều dài cơ sở 1.440 mm. Khối lượng bản thân của xe ở mức 178 kg.

Xe được trang bị cụm đèn pha tròn LED, bình xăng dung tích 15 lít với phần hông phồng nhẹ. Khung xe được hãng mô tả khá cân đối.

Yên xe dạng đệm gân nổi, ốp hông thiết kế riêng cùng cụm đèn hậu nhỏ gọn. Mâm sau kích thước 17 inch đi kèm lốp Radial bản rộng thông số 150/70.

Chi tiết ống xả thể thao mang phong cách hoài cổ, kết hợp giữa chrome với tông đen mờ thể thao. Chắn bùn trước cũng được thiết kế tinh gọn.

Trên Honda GB350S, chữ S màu đỏ nằm, nổi bật trên nền logo, trong khi chi tiết bên hông được thiết kế tối giản. Mặt đồng hồ LCD đa chức năng hiển thị các thông tin vận hành. Xe được trang bị công tắc ngắt động cơ tích hợp nút ấn khởi động, đèn cảnh báo nguy hiểm.

"Trái tim" của Honda GB350S là động cơ dung tích 350 cc, 4 kỳ, xy-lanh thẳng đứng, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa gần 21 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Hãng xe Nhật Bản cho biết trục chính của hộp số có thể hoạt động kết hợp với trục cân bằng phía trước xy-lanh, giúp triệt tiêu rung chấn. Động cơ của Honda GB350S cũng được công bố đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4.

Một số công nghệ hỗ trợ an toàn đáng chú ý trên Honda GB350S bao gồm hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt, phanh đĩa kèm ABS cho cả 2 bánh, hệ thống kiểm soát lực kéo...

Honda GB350S mở bán tại Việt Nam từ ngày 15/10 tới đây, gồm các tùy chọn màu sắc Bạc Đen và Xám Đen. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, được bán với giá 134,99 triệu đồng và sẽ cạnh tranh loạt đối thủ như Royal Enfield 350, Triumph Speed 400.