Honda GB350S nhập khẩu Nhật Bản, giá 134,99 triệu đồng

Honda Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe GB350S nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về thị trường Việt Nam phân phối với giá từ 134,99 triệu đồng

Sáng 2/10, Honda Việt Nam giới thiệu mẫu xe GB350S tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, hướng tới nhóm khách hàng quan tâm đến xe phân khối lớn có thiết kế kết hợp giữa phong cách cổ điển và thể thao hiện đại.

Theo Honda Việt Nam, dòng GB mang dấu ấn từ những năm 1980, trong đó GB350S được phát triển theo hướng kết hợp thiết kế hoài cổ với các trang bị hỗ trợ vận hành và an toàn hiện đại.

Về thiết kế, GB350S có cụm đèn pha tròn LED, bình xăng dung tích lớn với phần hông phồng nhẹ, khung xe cân đối và tư thế lái theo phong cách thể thao. Mẫu xe sử dụng yên dạng đệm gân nổi, ốp hông thiết kế riêng và cụm đèn hậu nhỏ gọn.

Phía sau, xe sử dụng vành 17 inch kết hợp lốp Radial bản rộng, hướng tới khả năng bám đường và ổn định khi vận hành. Hệ thống ống xả mang phong cách hoài cổ, kết hợp chi tiết chrome với tông đen mờ. GB350S có hai lựa chọn màu gồm Bạc Đen và Xám Đen, cùng logo chữ “S” màu đỏ trên thân xe.

Honda GB350S sở hữu những chi tiết thiết kế đặc trưng như cụm đèn pha tròn LED, bình xăng dung tích lớn với phần hông phồng nhẹ và khung xe cân đối, tạo nên diện mạo hài hòa và dấu ấn riêng

GB350S được trang bị động cơ 350cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Động cơ cho công suất cực đại 15,5 kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Theo nhà sản xuất, động cơ được thiết kế để tạo mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp và trung bình. Trục chính của hộp số kết hợp với trục cân bằng phía trước xi-lanh nhằm giảm rung chấn, hỗ trợ khả năng vận hành trong điều kiện di chuyển nội đô cũng như trên những hành trình dài.

Yên xe Honda GB350S đệm gân nổi, ốp hông thiết kế riêng cùng cụm đèn hậu nhỏ gọn tiếp tục hoàn thiện cá tính riêng của mẫu xe. Vành sau kích thước 17 inch kết hợp lốp Radial (lốp bố hướng tâm) bản rộng tạo điểm nhấn thể thao, đồng thời hỗ trợ khả năng bám đường và duy trì sự ổn định khi vận hành

Động cơ 350cc trên GB350S cũng được tối ưu theo hướng nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải so với động cơ 350cc trước đây. Mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Về an toàn, GB350S được trang bị ly hợp hỗ trợ và chống trượt, giúp giảm nguy cơ khóa bánh sau khi về số đột ngột và giảm lực bóp tay côn. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước đường kính 310 mm và phanh đĩa sau 240 mm, tích hợp ABS 2 kênh.

Mẫu xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, có khả năng điều chỉnh lực kéo của động cơ khi phát hiện hiện tượng trượt bánh sau. Hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp ESS tự động kích hoạt đèn xi-nhan khi phát hiện xe giảm tốc đột ngột, nhằm cảnh báo các phương tiện phía sau.

Trái tim của GB350S nằm ở động cơ dung tích 350cc, 4 kỳ, xi lanh thẳng đứng, làm mát bằng không khí với công suất cực đại mạnh mẽ đạt 15,5kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30Nm tại 3.000 vòng/phút

Về tiện ích, GB350S sử dụng cụm đồng hồ với màn hình LCD đa chức năng, hiển thị các thông tin như lượng nhiên liệu, thời gian, vị trí cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, mức tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực, điện áp ắc quy và quãng đường có thể di chuyển với lượng nhiên liệu còn lại.

Xe cũng được trang bị công tắc tắt động cơ tích hợp nút khởi động và đèn cảnh báo nguy hiểm với cả bốn đèn xi-nhan cùng nhấp nháy khi được kích hoạt.

Honda Việt Nam cho biết, GB350S sẽ chính thức mở bán từ ngày 15/10/2026 tại hệ thống Cửa hàng CB ủy nhiệm. Xe có giá bán lẻ đề xuất 134,99 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, áp dụng cho cả hai màu Bạc Đen và Xám Đen.