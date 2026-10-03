Honda GB350S lần đầu ra mắt Việt Nam, giá gần 135 triệu đồng

Đây là lần đầu tiên mẫu mô tô GB350S được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sử dụng động cơ 350 cc và mang phong cách kết hợp giữa chất cổ điển của dòng Honda GB với một số chi tiết thể thao hiện đại.

Sự xuất hiện của GB350S cũng khá thú vị khi mẫu xe không chạy theo cuộc đua công suất thường thấy ở phân khúc mô tô phân khối lớn. Thay vào đó, Honda tập trung vào thiết kế retro, động cơ xi-lanh đơn nhiều mô-men xoắn ở vòng tua thấp và trung bình cùng tư thế lái phù hợp cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những hành trình dài.

Honda giữ cách tiếp cận kết hợp giữa thiết kế retro và những tiện ích hiện đại trên khu vực điều khiển

GB350S mang nhiều đặc điểm nhận diện của một chiếc roadster cổ điển. Phần đầu nổi bật với đèn pha LED hình tròn, kết hợp bình xăng kích thước lớn có hai bên hông tạo hình phồng nhẹ và bộ khung xe mang tỷ lệ cân đối.

Honda cũng giữ cách tiếp cận kết hợp giữa thiết kế retro và những tiện ích hiện đại trên khu vực điều khiển. Màn hình LCD đa chức năng có thể hiển thị vị trí cấp số, lượng nhiên liệu, thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và tức thời, điện áp ắc-quy cũng như quãng đường dự kiến có thể di chuyển với lượng xăng còn lại. Xe còn có công tắc ngắt động cơ tích hợp nút khởi động và đèn cảnh báo nguy hiểm hazard.

Yên xe sử dụng kiểu đệm gân nổi, trong khi ốp hông, đèn hậu và chắn bùn được thiết kế khá gọn. Bánh sau kích thước 17 inch sử dụng lốp radial bản rộng nhằm tăng độ bám và sự ổn định khi vận hành.

Yên xe sử dụng kiểu đệm gân nổi

Một chi tiết tạo điểm nhấn khác là hệ thống ống xả mang phong cách hoài cổ, kết hợp bề mặt chrome với các chi tiết màu đen mờ. Honda cũng sử dụng logo chữ “S” màu đỏ trên GB350S nhằm nhấn mạnh yếu tố thể thao của phiên bản này. Tại Việt Nam, xe có hai lựa chọn màu sắc gồm Bạc Đen và Xám Đen.

Trái tim của Honda GB350S là động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn đặt thẳng đứng, dung tích 350 cc và làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất tối đa 15,5 kW, tương đương khoảng 21 mã lực, tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Thông số này cũng phần nào thể hiện rõ tính cách mà Honda hướng tới cho GB350S. Thay vì đẩy công suất lên cao, động cơ được thiết lập để cung cấp mô-men xoắn tốt ở dải tua thấp và trung bình – đặc tính phù hợp với một chiếc mô tô retro sử dụng trong phố và chạy đường trường.

Honda GB350S sử dụng động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn đặt thẳng đứng, dung tích 350 cc

Honda sử dụng trục cân bằng phía trước xi-lanh nhằm giảm rung động của động cơ xi-lanh đơn. Hệ truyền động cũng được tối ưu lại để cải thiện hiệu suất nhiên liệu và giảm phát thải so với động cơ 350 cc trước đó, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Dù sở hữu kiểu dáng cổ điển, trang bị an toàn của GB350S lại khá hiện đại. Xe sử dụng ly hợp hỗ trợ và chống trượt, vừa giảm lực bóp côn vừa hạn chế tình trạng bánh sau bị khóa do lực phanh động cơ khi người lái dồn số nhanh. Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 310 mm và đĩa sau 240 mm, đi kèm ABS hai kênh.

Đáng chú ý hơn là sự xuất hiện của Honda Selectable Torque Control – HSTC. Hệ thống có khả năng phát hiện tình trạng trượt bánh sau và can thiệp vào lực kéo của động cơ nhằm duy trì độ bám.

GB350S còn được trang bị hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp ESS. Khi phát hiện xe giảm tốc đột ngột, hệ thống tự động nháy đèn xi-nhan để cảnh báo phương tiện phía sau.

Honda GB350S sẽ chính thức được bán tại hệ thống cửa hàng Honda DreamWing từ ngày 15/10/2026. Cả hai lựa chọn màu Bạc Đen và Xám Đen đều có giá bán lẻ đề xuất 134,99 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Với mức giá này, GB350S mở rộng thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng muốn bước vào thế giới mô tô phân khối lớn nhưng không nhất thiết tìm kiếm hiệu năng cao. Thay vào đó, chiếc xe tập trung vào phong cách retro, động cơ xi-lanh đơn giàu mô-men xoắn ở tua thấp và những công nghệ an toàn đủ dùng cho cả di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Việc nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản cũng trở thành một điểm đáng chú ý của GB350S khi Honda Việt Nam muốn hướng mẫu xe tới nhóm người chơi đề cao thiết kế, nguồn gốc sản phẩm và trải nghiệm đặc trưng của một chiếc mô tô cổ điển hiện đại.