Honda GB350S lần đầu ra mắt Việt Nam, giá 134,99 triệu đồng

Honda GB350S được phát triển hướng tới nhóm khách hàng yêu thích những mẫu mô tô có thiết kế khác biệt, đồng thời đề cao trải nghiệm cầm lái và phong cách sống. Mang trong mình di sản của dòng Honda GB từ những năm 1980, GB350S kết hợp các đường nét cổ điển với những trang bị hiện đại, qua đó tạo nên một mẫu xe vừa mang tính hoài niệm vừa phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Tại Việt Nam, Honda GB350S được phân phối theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, nhấn mạnh vào chất lượng hoàn thiện, độ bền và phong cách đặc trưng của dòng xe phân khối lớn.

Honda GB350S.

GB350S sở hữu kiểu dáng gọn gàng, trẻ trung và có phần thể thao hơn so với những mẫu mô tô retro thuần túy. Tư thế lái được thiết kế theo hướng thể thao, giúp người điều khiển có cảm giác linh hoạt và tự tin hơn khi vận hành trong đô thị cũng như trên những cung đường dài. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tròn LED đặc trưng, trong khi bình xăng dung tích lớn có phần hông phồng nhẹ kết hợp cùng bộ khung cân đối, tạo nên tổng thể hài hòa.

Yên xe dạng đệm với các đường gân nổi, ốp hông thiết kế riêng và cụm đèn hậu nhỏ gọn góp phần tạo nên diện mạo riêng cho Honda GB350S. Xe sử dụng vành sau 17 inch kết hợp lốp Radial bản rộng, vừa tăng vẻ thể thao vừa hỗ trợ khả năng bám đường và duy trì độ ổn định khi vận hành. Ống xả cũng là một điểm nhấn đáng chú ý với phong cách hoài cổ, kết hợp các chi tiết chrome sáng bóng cùng tông đen mờ. Trong khi đó, chắn bùn trước và sau được thiết kế gọn, vừa đảm bảo chức năng sử dụng vừa giúp tổng thể xe trở nên thanh thoát hơn.

Honda GB350S tại Việt Nam có hai tùy chọn màu gồm bạc đen và xám đen. Các gam màu trung tính kết hợp với những chi tiết tương phản tạo nên diện mạo tối giản nhưng vẫn có cá tính. Logo chữ “S” màu đỏ trên nền logo tạo điểm nhấn thể thao, trong khi logo ở khu vực hông xe được thiết kế tối giản, phù hợp với phong cách cổ điển của dòng GB350S.

Sức mạnh của Honda GB350S đến từ động cơ 350cc, 4 kỳ, xi lanh thẳng đứng, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất cực đại 21,1 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút. Động cơ được thiết kế để tạo mô-men xoắn mạnh ở dải vòng tua thấp và trung bình, phù hợp với cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình đường dài.

Một điểm đáng chú ý nằm ở cơ cấu giảm rung của động cơ. Trục chính của hộp số được bố trí kết hợp với trục cân bằng phía trước xi lanh nhằm hạn chế rung chấn trong quá trình vận hành. Nhờ đó, Honda GB350S hướng tới khả năng vận hành êm ái, tăng tốc mượt mà và mang lại cảm giác điều khiển linh hoạt hơn cho người lái.

Động cơ 350cc trên Honda GB350S cũng được tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải so với thế hệ động cơ 350cc trước đây. Xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, phù hợp với định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm tác động tới môi trường.

Không chỉ tập trung vào thiết kế và động cơ, Honda GB350S còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn. Xe sở hữu hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt, giúp hạn chế nguy cơ khóa bánh sau do lực phanh động cơ khi người lái về số đột ngột. Hệ thống này đồng thời giúp giảm lực cần thiết khi bóp tay côn và cải thiện độ mượt của quá trình sang số.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước đường kính 310 mm và phanh đĩa sau đường kính 240 mm, tích hợp ABS 2 kênh. Trang bị này giúp kiểm soát tốc độ và hạn chế nguy cơ khóa bánh trong những tình huống phanh gấp. Bên cạnh đó, Honda GB350S còn có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, có nhiệm vụ duy trì độ bám giữa lốp sau và mặt đường bằng cách tự động điều chỉnh lực kéo của động cơ khi phát hiện hiện tượng trượt bánh.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp ESS. Khi phát hiện xe giảm tốc đột ngột, hệ thống có thể kích hoạt tín hiệu cảnh báo bằng cách nháy các đèn xi nhan, qua đó giúp phương tiện phía sau nhận biết tình huống bất thường và chủ động phản ứng.

Honda GB350S cũng được trang bị bảng đồng hồ kết hợp màn hình LCD đa chức năng. Màn hình có thể hiển thị nhiều thông tin như lượng nhiên liệu, thời gian, vị trí cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, mức tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực, điện áp ắc quy và quãng đường dự kiến có thể di chuyển với lượng nhiên liệu còn lại. Xe sử dụng công tắc tắt động cơ tích hợp nút khởi động, đồng thời có đèn cảnh báo nguy hiểm với cả bốn đèn xi nhan nhấp nháy khi được kích hoạt, hỗ trợ tăng khả năng nhận diện xe trong tình huống khẩn cấp hoặc điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Theo kế hoạch, Honda GB350S nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản sẽ chính thức được mở bán tại Việt Nam từ ngày 15/10/2026 thông qua hệ thống cửa hàng CB ủy nhiệm. Giá niêm yết của môtô này là 134,99 triệu đồng.