Honda GB350S lần đầu ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Mang trong mình di sản từ những năm 1980, dòng xe Honda GB là biểu tượng dành cho những người trân trọng vẻ đẹp vượt thời gian và tinh thần tự do phóng khoáng. Theo thông cáo từ Honda Việt Nam mẫu phân khối lớn này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Với thiết kế mang dấu ấn riêng cùng tinh thần tự do và khám phá, GB350S hứa hẹn trở thành nguồn cảm hứng cho những hành trình mới, nơi mỗi cung đường đều là một cơ hội để trải nghiệm, kết nối và thể hiện chất riêng.

Thiết kế mang phong cách cổ điển hiện đại

Tổng thể GB350S sở hữu diện mạo trẻ trung, năng động và đầy cá tính, với các đường nét được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng, mạnh mẽ. Cùng với tư thế lái mang đậm tinh thần thể thao, GB350S mang đến cảm giác linh hoạt khi cầm lái.

Mẫu xe sở hữu những chi tiết thiết kế đặc trưng như cụm đèn pha tròn LED, bình xăng dung tích lớn với phần hông phồng nhẹ và khung xe cân đối, tạo nên diện mạo hài hòa và dấu ấn riêng. Yên xe dạng đệm gân nổi, ốp hông thiết kế riêng cùng cụm đèn hậu nhỏ gọn tiếp tục hoàn thiện cá tính riêng của mẫu xe. Vành sau kích thước 17 inch kết hợp lốp Radial (lốp bố hướng tâm) bản rộng tạo điểm nhấn thể thao, đồng thời hỗ trợ khả năng bám đường và duy trì sự ổn định khi vận hành.

Đặc biệt, phần ống xả thể thao mang phong cách hoài cổ đậm nét, với thiết kế kết hợp chrome sáng bóng và tông đen mờ thể thao. Chắn bùn trước và sau cũng được thiết kế tinh gọn, vừa đảm bảo hiệu quả chắn bùn vừa góp phần tạo nên diện mạo thanh thoát, hiện đại cho xe.

Về màu sắc,GB350S sở hữu hai tùy chọn màu mới Bạc Đen và Xám Đen mới nổi bật với phong cách tối giản nhưng đầy cá tính. Điểm nhấn trên GB350S còn đến từ thiết kế logo chữ “S” màu đỏ nổi bật trên nền logo, thể hiện tinh thần thể thao huyền thoại của Honda, cùng với chi tiết logo bên hông được thiết kế tối giản, hài hòa với nét cổ điển đặc trưng của dòng xe.

Xe có giá bán lẻ đề xuất là gần 135 triệu đồng.

Động cơ mạnh mẽ, tiện ích dẫn đầu phân khúc

Trái tim GB350S nằm ở động cơ dung tích 350cc, 4 kỳ, xi lanh thẳng đứng, làm mát bằng không khí với công suất cực đại mạnh mẽ đạt 15,5kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30Nm tại 3.000 vòng/phút. Theo nhà sản xuất, trục chính của hộp số hoạt động kết hợp với trục cân bằng phía trước xi lanh nhằm triệt tiêu rung chấn hiệu quả, từ đó mang lại khả năng vận hành êm ái, tăng tốc nhẹ nhàng, sự linh hoạt cho người lái khi di chuyển trong nội đô.

Đồng thời, động cơ mới được tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí thải so với động cơ 350cc trước, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

GB350S được trang bị các hệ thống hỗ trợ an toàn tối đa, bao gồm: Hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt giúp tránh hiện tượng khóa bánh sau do lực phanh động cơ gây ra khi về số đột ngột, đồng thời giúp tay côn nhẹ hơn và bộ ly hợp vận hành mượt mà hơn; trang bị đồng bộ phanh đĩa trước đường kính 310mm, phanh đĩa sau đường kính 240mm được tích hợp hệ thống ABS 2 kênh giúp kiểm soát hiệu quả tốc độ của xe, ngăn ngừa hiện tượng khóa bánh trong các tình huống phanh khẩn cấp.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) duy trì độ bám giữa lốp sau và mặt đường, tự động điều chỉnh lực kéo của động cơ khi phát hiện có sự trượt bánh; Hệ thống cảnh bảo dừng khẩn cấp (ESS) không chỉ mang lại cảm giác lái an toàn cho người lái mà còn cho cả các phương tiện phía sau nhờ tự động bật tín hiệu cảnh báo bằng cách nháy các đèn xi nhan khi phát hiện có sự giảm tốc độ đột ngột của xe.

Mẫu xe cũng được trang bị các tiện ích tiên tiến như mặt đồng hồ với màn hình LCD đa chức năng hiển thị đa thông tin bao gồm báo lượng xăng và thời gian, vị trí cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, mức tiêu thu nhiên liệu theo thời gian thực, điện áp ắc quy và quãng đường đi được với lượng xăng còn lại trong bình; Công tắc tắt động cơ tích hợp nút ấn khởi động; Đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard light) với tất cả 4 đèn xi nhan sẽ nhấp nháy khi được bật trong tình huống khẩn cấp hay điều khiển xe trong điều kiện tầm nhìn thấp.

Mẫu xe GB350S nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản sẽ chính thức được mở bán vào ngày 15/10/2026 tại hệ thống Cửa hàng CB ủy nhiệm với giá bán lẻ đề xuất là gần 135 triệu đồng.