Honda Hybrid trên Avancier

Video: Trải nghiệm Honda HR-V RS e:HEV tại Việt Nam.

Theo truyền thông Thái Lan, Honda Hybrid là tên gọi mới dành cho hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo của hãng. Hệ thống này sẽ được phát triển trên một nền tảng mới, được thiết kế chuyên biệt nhằm tối ưu hiệu quả vận hành của các mẫu xe hybrid.

Bên cạnh việc thay đổi tên gọi, Honda cũng dự kiến đưa vào hệ thống hybrid mới một loạt công nghệ hỗ trợ vận hành. Trong đó có Motion Management System, hệ thống kiểm soát tích hợp do Honda phát triển nhằm cải thiện độ ổn định và khả năng linh hoạt của xe.

Honda e:HEV chuyển tên thành “Honda Hybrid” từ năm 2027.

Hãng cũng phát triển phương thức quản lý độ cứng thân xe (Body Rigidity Management) mới, đồng thời tối ưu cụm truyền động (Drive Unit) theo hướng nhỏ gọn hơn nhưng vẫn cải thiện hiệu suất. Động cơ cũng được mở rộng dải hoạt động ở vùng hiệu suất cao.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống e-AWD, sử dụng mô-tơ điện để tạo khả năng dẫn động 4 bánh, cũng được phát triển cho thế hệ hybrid mới. Theo thông tin hiện có, Honda Avancier thế hệ mới có thể là mẫu xe đầu tiên sử dụng tên gọi “Honda Hybrid”. Mẫu SUV này dự kiến được giới thiệu tại Thái Lan vào cuối năm 2026 và nằm trong phân khúc D-SUV.

Honda dự kiến áp dụng hệ truyền động hybrid thế hệ mới trên tổng cộng 15 mẫu xe mới trong thời gian tới. Việc thay đổi tên gọi từ e:HEV sang Honda Hybrid cũng cho thấy hãng đang chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới đối với công nghệ hybrid.

Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, công suất, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như cấu hình cụ thể của hệ thống Honda Hybrid trên Avancier vẫn chưa được công bố.